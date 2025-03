Grande Fratello, Jessica Morlacchi critica Chiara Cainelli: "Non la riconosco più" (VIDEO)

News VIP

Jessica Morlacchi sembra avere le idee molto chiare su Chiara Cainelli: la finalista del Grande Fratello è convinta che la concorrente trentina sia passata dall'essere gentile e pacata a diretta e pungente.

Domani, giovedì 6 marzo 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti al televoto per l'eliminazione dal gioco anche la trentina Chiara Cainelli, che nelle ultime ore è finita nel mirino della finalista Jessica Morlacchi.

Chiara sotto accusa

Chiara Cainelli è una delle concorrenti più chiacchierate dell'ultima edizione del Grande Fratello. Da quando poi è uscito il suo fidanzato Alfonso D'Apice dalla Casa, la giovane concorrente trentina si è trovata a dover fronteggiare diverse situazioni, mostrando dei lati ancora poco conosciuti del suo carattere. Il suo cambio di atteggiamento, però, ha suscitato tanti dubbi e perplessità in Jessica Morlacchi.

Parlando con la sua amica Mariavittoria Minghetti, che nelle ultime ore ha sganciato una bomba e smascherato Lorenzo Spolverato, Jessica ha rivelato di aver notato Chiara proprio per la sua gentilezza e determinazione. Adesso, però, la concorrente le sembra un'altra persona: "Questa nuova versione di Chiara non la riconosco, quando è entrata era un'altra persona, pacata gentile...poi ha assunto un atteggiamento che sta andando verso il ridicolo".

Secondo la finalista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la Cainelli sarebbe si sarebbe posta in maniera perfetta ed elegante all'inizio e poi con il passar del tempo sarebbe diventata troppo diretta e pungente. Chiara sta fingendo o si sta mostrando per quella che è veramente?

Mariavittoria e Chiara ai ferri corti

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha nominato Chiara Cainelli, che a sua volta l'ha accusata di essere gelosa di lei e Tommaso Franchi. Calmati gli animi, le due concorrenti hanno deciso di confrontarsi e provare a chiarire meglio le loro rispettive posizioni. Senza troppi giri di parole, la dottoressa le ha rivelato di sentirsi distante da lei e Zeudi Di Palma e per questo l'ha scelta. Di certo, però, non c'entra la gelosia.

Dopo aver rivelato il motivo che l'ha spinta a nominarla, Mariavittoria ha voluto chiarire il discorso sulla gelosia. La dottoressa si è detta offesa perché non le piace che Chiara possa pensare che abbia un atteggiamento così infantile. Le spiegazioni della Minghetti non hanno però convinto la concorrente trentina, che l'ha accusata di essere falsa e incoerente. Se in passato l'ha salvata, adesso la vuole fuori dalla Casa. L'amicizia tra le due sembra ormai essere un lontano ricordo.

Sia Chiara che Mariavittoria sono al televoto per l'eliminazione insieme a Federico Chimirri e Stefania Orlando. Dopo Maria Teresa Ruta e Mattia Fumagalli, chi sarà costretto/a a lasciare il gioco a poche settimane dalla finalissima? Ricordiamo che, al momento, gli unici finalisti sono Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. L'appuntamento con il Gf è per domani, giovedì 6 marzo 2025, alle 21.40 circa su Canale 5.

