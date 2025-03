Grande Fratello, Mariavittoria sgancia la bomba e smaschera Lorenzo: "Hai chiesto a Shaila di creare la dinamica con luI"

News VIP

Nella notte è scoppiata un'accesa discussione tra Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato in cui sono volate accuse e offese. Dopo essere stata duramente criticata da Chiara Cainelli e Shaila Gatta, la dottoressa ha deciso di affrontare il gruppo e smascherare il primo finalista del Grande Fratello.

Mariavittoria contro Shaila e Lorenzo al Gf

Domani, giovedì 6 marzo 2025, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti al televoto anche Mariavittoria Minghetti, che nelle ultime ore si è resa protagonista di un duro faccia a faccia prima con Shaila Gatta e poi con Lorenzo Spolverato. Tutto è nato quando la giovane dottoressa ha dichiarato che secondo lei il modello milanese avrebbe marciato sul presunto flirt con Chiara Cainelli con lo scopo di creare dinamiche.

La prima ad attaccare Mariavittoria è stata Shaila, che l'ha accusata di non essersi comportata da amica nei suoi confronti e di aver assunto spesso dei comportamenti contraddittori. La fidanzata di Tommaso Franchi ha cercato di chiarire la sua posizione più volte ammettendo di volerle bene e di credere alla loro storia d'amore, ma di avere molti dubbi sul comportamento assunto da Lorenzo nella Casa. Accuse che non sono per niente piaciute al diretto interessato che è partito all'attacco: "Io penso che sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona".

Mariavittoria sbugiarda Lorenzo

Di fronte all'ennesima provocazione di Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti ha deciso di reagire, attaccando, quello che sembra ormai un gruppetto intoccabile. "E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip" ha dichiarato la giovane dottoressa, che ha poi sganciato una vera e propria bomba "La dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto". Il Lele in questione è Emanuele Fiori, il giovane concorrente eliminato lo scorso 3 febbraio.

Le parole della Minghetti hanno letteralmente spiazzato tutti i presenti e destabilizzato il primo finalista del Grande Fratello, che ha iniziato a farfugliare qualcosa cercando di difendersi: "E quando l’ho detto? Ma chi te l’ha detto? Adesso me lo dici! Stai cercando di mettermi in difficoltà. Non ci riesci, non c’è mai riuscito nessuno".

A cercare di difendere Lorenzo ci ha pensato Shaila, che ha spiegato di non essere minimante a conoscenza di tale tentativo da parte del suo fidanzato e ha nuovamente accusato Mariavittoria di volerla metterla in difficoltà: "Ma cosa dici? Così metti in difficoltà anche me!". Quello che non sanno i due concorrenti, però, è che sul web circa un video che inchioderebbe Spolverato! Una cosa è certa: graziae alla Minghetti, la ballerina e il modello si sono guadagnati il primo blocco della prossima puntata del Gf. Ricordiamo che l'appuntamento è per domani, giovedì 6 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

