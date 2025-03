Grande Fratello, Stefania Orlando contro Lorenzo Spolverato: "Sei troppo arrogante, non mi interessa avere la tua stima"

News VIP

Caos nella notte al Grande Fratello. Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando si sono resi protagonisti di un duro confronto, che è partito dalle accuse di Alfonso D'Apice per poi spostarsi sui sospetti di strategia dietro la presunta crisi della coppia.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello. Nella notte, Lorenzo Spolverato si è reso protagonista di un'accesa discussione con Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando, che ha accusato il primo finalista del reality show di essere arrogante e di aver messo in scena un teatrino con Shaila Gatta solo ed esclusivamente per avere maggior visibilità.

Caos nella notte al Gf

Le ultime dichiarazioni di Alfonso D'Apice su Lorenzo Spolverato continuano a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello. Il tema del presunto triangolo tra la sua fidanzata e gli #Shailenzo ha infastidito molto il campano, che non è riuscito a trattenere il suo malcontento durante l'ultima diretta e ha lanciato una bella frecciata al suo ex compagno di gioco.

A commentare l'improvviso cambio di atteggiamento di Alfonso ci hanno pensato nella notte Spolverato, Tommaso Franchi, Giglio, Jessica Morlacchi, Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. "Io non ho fatto nulla di sbagliato per non rispettarlo" ha esordito il modello milanese, sostenendo di essere semplicemente stato preso come capro espiatorio e di non aver mai mancato di rispetto al fidanzato di Chiara. A dire la sua ci ha pensato la Orlando che, ci ha tenuto a sottolineare di non aver mai pensato che ci fosse una ship tra lui e la concorrente trentina ma che sono dinamiche che possono svilupparsi tranquillamente nella Casa del Gf: "Io mi farei due domande sul perché lui ha detto questa cosa. Evidentemente, una volta uscito, ha visto delle cose che noi non abbiamo visto, attraverso i filmati. Nessuno ha mai insinuato, che ci sia una ship".

Stefania e Lorenzo: volano accuse al Gf

La discussione si è poi spostata sull'allontanamento degli #Shailenzo con Stefania Orlando che ha ribadito il suo pensiero. Secondo lei, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno fingendo una crisi per creare dinamiche nella Casa del Grande Fratello e rendere più interessante la loro coppia. "Io ho fatto la mia analisi, tu puoi accettarla o no ma io guardo i fatti. Dite che state in crisi e invece state più uniti di prima. Scherzate e ridete. Io non voglio imparare niente da te e tu non devi imparare niente da me. A me non interessa avere la tua stima" ha sottolineato la showgirl, supportata da Jessica Morlacchi.

Le dure affermazioni di Stefania, però, non sono per niente piaciute a Lorenzo, che l'ha definita falsa poiché avrebbe dapprima gioito per l’eliminazione di Alfonso per poi dirsi in sintonia con le sue parole. I due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno poi iniziato a parlare uno sopra l'altro, con il primo finalista che l'ha accusata intenzionalmente di sovrastarlo: "Dovresti imparare ad ascoltare! Tu parli sopra, e io continuo a parlarti sopra perché io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno".

Visibilmente stanca e infastidita del comportamento dei ragazzi, la Orlando ha deciso di concludere la conversazione sottolineando: "Io con voi non ho nulla, non ho una cosa personale. Tu giri le frittate Lorenzo, non puoi mettermi in testa cose che vuoi tu. Sei troppo arrogante, non sei abituato al dialogo". L'appuntamento con il Gf è per domani, giovedì 6 marzo 2025, in prima serata su Canale 5.

