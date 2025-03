Grande Fratello, Chiara Cainelli muove pesanti accuse alla redazione: cosa ha detto (VIDEO)

News VIP

Chiara Cainelli si sfoga con l'amica Zeudi Di Palma sulle dinamiche della casa, e muove una pesante accusa alla redazione del Grande Fratello.

Nonostante manchi sempre meno alla Finale del Grande Fratello, l’umore nella casa più spiata d’Italia non è dei migliori e alcuni concorrenti del reality show di Canale 5 si scontrano, senza sosta. Infastidita dal recente battibecco con Helena Prestes, Chiara Cainelli si sfoga con Zeudi Di Palma e lancia una pesante accusa alla redazione del programma, condotto da Alfonso Signorini, che riguarda proprio la modella brasiliana.

Grande Fratello, nuove incomprensioni tra Chiara e Helena

Dopo sei lunghi mesi di reclusione nella casa più spiata d’Italia, i concorrenti del Grande Fratello si preparano a scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione del reality show di Canale 5. Manca sempre meno, infatti, alla Finale fissata per lunedì 31 marzo 2025, ma l’umore di alcuni inquilini non è dei migliori e le tensioni sono sempre più evidenti. Nelle ultime ore, infatti, Helena Prestes e Chiara Cainelli sono tornate a battibeccare, affrontandosi in un botta e risposta senza esclusioni di colpi. La modella brasiliana ha cercato anche un confronto con Zeudi Di Palma per chiarire cosa è successo tra loro, ma non è stato un confronto pacifico dato che è finito con toni alti e recriminazioni da entrambe le parti. Poco dopo, Chiara ha deciso di confidarsi con Zeudi sulle dinamiche che si creano in puntata, e ha lanciato una pesante accusa alla redazione del GF, facendo capire che qualcuno protegge sempre Helena facendola passare come la vittima della situazione.

“Ti vedi una persona che ti mente pure in faccia e tu cosa devi dire, se tanto non ci sono neanche i video che ti provano la stessa cosa? Non si è mai vista né la volta che mi ha aggredita dentro dove mi lavavo i denti, né quando è venuta qua con Shaila e mi ha urlato", riporta Biccy.

Chiara è furiosa perché è certa che Helena stia passando come la vittima e loro come le carnefici della situazione, e che questo porterà la modella brasiliana a trovare ancora più consensi da parte del pubblico, magari anche arrivando a vincere questa edizione del Grande Fratello. Ecco cosa ha detto la gieffina.

Grande Fratello, Chiara contro la redazione: lo sfogo

Parlando con Zeudi Di Palma delle ultime dinamiche che si sono create durante la puntata del Grande Fratello, facendo riferimento in particolare al gesto dell’acqua lanciata che avrebbe acceso la modella brasiliana, Chiara Cainelli non ha avuto peli sulla lingua nell’accusare la redazione del programma di favorire Helena Prestes.

“Spero che vinca per tutto l’accanimento che c’ha in corpo, tutta la rabbia, la violenza che c’ha e che ci mette, mi auguro che il programma la premi. E l’anno prossimo spero si lanciano i coltelli, i bollitori, perché a questo punto premiamo la gente che non sa controllare le proprie emozioni”.

Questo lo sfogo di Chiara, sostenuta da Zeudi che ha ammesso di essere stata più volte aggredita, passando poi dalla parte del torto perché non sono state fatte vedere in puntata le clip giuste. Ora, posto che gli spettatori del Gf possono osservarli in casa h24 e dunque si vede proprio tutto di quello che accade, è ironico che sia Chiara a parlare di favoreggiamento. Non è forse lei ad essere arrivata ad un passo dalla finale, facendo fuori personaggi forti come Shaila Gatta e Javier Martinez, proprio grazie al fandom della sua amica del cuore?

