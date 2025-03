Grande Fratello, botta e risposta tra Helena e Chiara: "Mi auguro che l'esempio del Gf non sia tu" (VIDEO)

News VIP

Nuovo battibecco nella Casa del Grande Fratello. Una risposta troppo diretta di Helena Prestes ha infastidito parecchio Chiara Cainelli, che si è lasciata andare a un duro sfogo contro la modella brasiliana.

Mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 31 marzo 2025. Nell'attesa, nelle ultime ore nella Casa, Helena Prestes e Chiara Cainelli si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta.

Helena e Chiara ai ferri corti al Gf

A pochi giorni dalla finale, nella Casa del Grande Fratello è scoppiato un piccolo battibecco tra Helena Prestes e Chiara Cainelli. Tutto è nato quando la concorrente trentina ha domandato alla brasiliana chi vorrebbe sfidare tra Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi e la modella, in modo molto diretto, le ha risposto che non sono affari tuoi.

La reazione di Helena ha letteralmente spiazzato Chiara, che non è riuscita a nascondere il suo fastidio. "Parti prevenuta, è una risposta del cavolo. Mi auguro che l'esempio del Gf non sia tu" ha dichiarato la fidanzata di Alfonso D'Apice, che ci ha tenuto a specificare che dietro quelle parole non ci fosse una strategia. Rimasta sola con Lorenzo Spolverato, che le ha consigliato di passare gli ultimi giorni in tranquillità, la modella brasiliana ha spiegato che non ha nessuna intenzione di parlare con una persona con cui non ha condiviso niente nella Casa: "Non voglio condividere con lei le cose, non sono obbligata a rispondere".

Lo sfogo di Chiara contro Helena

Infastidita e risentita dal comportamento di Helena Prestes nei suoi confronti, Chiara Cainelli ha raggiunto Zeudi Di Palma in camera da letto per sfogarsi. Dopo averle raccontato l'accaduto, sottolineando di non aver voluto provocare nessuno, la concorrente trentina si è lasciata andare a critiche e duri commenti nella Casa del Grande Fratello: "Io non sono una provocatrice, non ho le armi. Sono satura, sto cercando di stare su, mi danno fastidio queste situazioni".

A cercare di calmare gli animi è arrivato Lorenzo, ma Chiara è rimasta ferma sulla sua posizione. Secondo lei, Helena avrebbe potuto risponderle diversamente e soprattutto con più tranquillità: "Non si è mai tranquillizzata in questa Casa, mi dispiace per lei". Un pensiero che, ovviamente, è stato condiviso da Zeudi, che ha accusato la modella brasiliana di avere un'indole da giocatrice, sempre focalizzata a creare dinamiche.

Leggi anche Shaila Gatta criticata da un'ex velina di Striscia la Notizia

Dopo averla criticata per i suoi modi di fare, Chiara e Zeudi hanno iniziato a parlare di quanto Helena sia ancora affascinata da Lorenzo. Entrambe le concorrenti hanno rivelato di aver notato che la modella brasiliana si compiace per ogni battuta che fa nella Casa il modello milanese. La convivenza sembra ancora generare tensioni e incomprensioni, ormai impossibili da chiarire. Cosa succederà nei prossimi giorni. L'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Chi, tra Lorenzo, Helena, Chiara, Zeudi, Jessica e Mariavittoria, trionferà?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.