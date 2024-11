Grande Fratello, Javier ancora cotto di Shaila: "E' una delle donne più belle che abbia mai visto"

News VIP

Mentre nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono ormai inseparabili, Javier Martinez ammette di trovare la ballerina una delle ragazze più avvenenti che abbia mai incontrato. Sembra che il suo interesse per l'ex velina sia tutt'altro che scemato.

Durante una conversazione con Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna e ora concorrente del Grande Fratello, Javier Martinez ha confessato apertamente la sua ammirazione per Shaila, definendola incredibilmente affascinante.

Grande Fratello, Javier Martinez: "Shaila è oggettivamente una delle ragazze più belle che io abbia mai visto"

Con un’espressione piena di sincerità, ha rivelato che considera Shaila una delle donne più belle che abbia mai incontrato.

“Di viso, Shaila è oggettivamente una delle ragazze più splendide che io abbia mai visto. Non ha alcun difetto, nulla che non vada.”

Proseguendo, Javier ha voluto chiarire che la sua relazione con la ballerina non è stata frutto di un semplice caso o di un’infatuazione momentanea. Ha spiegato che, per lui, la scelta delle sue partner è sempre stata un processo selettivo e ragionato.

“Sono una persona molto esigente,” ha sottolineato l'argentino, “Non sono mai stato un santo, ma neanche un playboy. Non sono il tipo da lasciarsi andare con chiunque. Anche quando mi sono concesso avventure di una notte, erano sempre con donne molto belle; non mi sarei mai accontentato di meno.”

Ampio spazio a Shaila, Lorenzo, Helena e Javier nella punta di questa sera

Queste dichiarazioni sembrano mettere in chiaro la sua posizione, chiudendo di fatto la porta a possibili sviluppi romantici con Maria Vittoria Minghetti, una speranza che aveva iniziato ad alimentarsi tra i fan del reality negli ultimi giorni. L’atmosfera della Casa è sempre carica di aspettative, ma Javier ha voluto specificare che, per ora, il suo cuore e la sua attenzione non sono diretti verso nuove avventure sentimentali. Qualche giorno fa, il 29enne, parlando con Enzo Paolo Turchi, ha manifestato le sue grandi perplessità sul comportamento di Shaila.

"Una notte può succedere, ma farlo per cinque notti di fila è diverso. Questo mi ha deluso, e l’ho detto anche a Lorenzo Spolverato: 'Senza di lei, forse tra noi sarebbe potuta nascere un’amicizia,' ma ormai la situazione è quella che è."

Nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello, in onda questa sera, si parlerà ancora ampliamente delle dinamiche tra i quattro concorrenti protagonisti dell'ormai ex quadrilatero: Shaila, Lorenzo, Helena e Javier. Sembra proprio che quest'ultimi due non riescano a rassegnarsi e continuano a provare un grande coinvolgimento nei confronti, rispettivamente, di Spolverato e dell'ex Velina.

