Grande Fratello, infiammato botta e risposta tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando: l'opinionista messa all'angolo (VIDEO)

Nella puntata del Grande Fratello in onda ieri sera su Canale 5, Alfonso Signorini ha lasciato spazio al confronto tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, che si è trasformato immediatamente in un infiammato faccia a faccia.

Confronto infuocato nella puntata del Grande Fratello, in onda ieri sera giovedì 13 marzo 2025 su Canale 5. Beatrice Luzzi e Stefania Orlando non si sono risparmiate critiche e frecciatine, ma il faccia a faccia ha preso una piega inaspettata con l’intervento a gamba tesa di Cesara Buonamici contro la collega opinionista, corroborata dal pubblico che ha dato ragione alla Orlando indispettendo non poco Beatrice. Ecco cosa è successo e il video.

Grande Fratello, confronto tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi

Nelle precedenti puntate del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha commentato con pungenti riflessioni il rapporto teso tra Stefania Orlando e Shaila Gatta e il suo fidanzato Lorenzo Spolverato, entrati nel mirino della presentatrice che ha espresso un giudizio molto negativo su questo rapporto, tacciando entrambi di falsità e strategia. Beatrice è entrata a gamba tesa contro Stefania, tifando lei per gli Shailenzo, e ha dato della “cattiva” alla gieffina, che non ha gradito particolarmente l’appellativo. Nel corso della nuova diretta del reality show di Canale 5, dopo il comportamento fuori controllo di Lorenzo Spolverato nei confronti della presentatrice, Alfonso Signorini ha dato modo a Stefania e Beatrice di chiarire ma la situazione è peggiorata, se possibile. L’opinionista ha iniziato il discorso commentando:

"Ha avuto un atteggiamento un po' cattivo, lei è entrata dopo tre mesi che i ragazzi erano già lì e sai che tipo di situazione ci può essere, sei entrata a gamba tesa, hai dato dei giudizi trancianti sui sentimenti, su cui bisogna andare cauti, vista l'età e il fatto che tu sia una professionista le tue parole contano ancora di più”.

Immediata la replica della Orlando che ha fatto notare di aver aspettato oltre un mese prima di dare un’opinione su un qualcosa che, in modo oggettivo le sembrava fin troppo teatrale. Secondo la presentatrice, Luzzi ce l’avrebbe con lei perché in passato ha commentato negativamente il suo percorso nella casa del GF, e dunque l’antipatia dell’opinionista per lei sarebbe nata ben prima del suo ingresso in casa in questa edizione. Beatrice ha ammesso di aver dato peso a quelle parole per farsi un’idea di Stefania, dato che le due non si sono mai incontrare prima, ma ha poi insistito che il punto della questione fosse un altro.

Grande Fratello, Cesara contro Beatrice in difesa di Stefania

Nello scontro con Stefania Orlando, protagonista di un inaspettato abbraccio con Lorenzo Spolverato, Beatrice Luzzi ha sottolineato più volte che avrebbe voluto vedere la presentatrice più materna nei confronti dei gieffini, soprattutto delle giovani coppie. Orlando, tuttavia, ha fatto presente di non essere entrata al Grande Fratello per fare da supporto morale, ma di aver analizzato semplicemente le strategie che ci sono in casa e di essersi trovata a dare opinioni in merito. A questo punto è entrata in scena anche Cesara Buonamici, che sembra veramente non sopportare più la sua collega e i suoi commenti talvolta sconnessi, che si è schierata apertamente con Stefania mostrandosi anche molto infastidita da Beatrice.

“Sto con Stefania, non c'è niente di personale, è inutile che fai quel sorriso Beatrice. Non mi piace il disprezzo per persone che la pensano in maniera diversa da te. Ma poi, invece di dire di essere d'accordo o meno, non mi piacciono queste tifoserie sfegatate. Proprio tu che parli della necessità di essere materna, proprio tu usi quella parola? Se uno non è d'accordo con lei”.

Beatrice ha reagito immediatamente ricordando di non essere in un confronto con Cesara - con grande dispiacere da parte nostra perché siamo certi che la giornalista la polverizzerebbe con le parole in cinque secondi - e se l’è presa poi con il pubblico, che ha dato ragione alla collega e a Stefania. Stizzita, Luzzi è finita anche nel mirino di Alfonso Signorini, che le ha fatto notare come ora sia infastidita da un pubblico che fino all’anno scorso amava tanto.

