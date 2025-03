Grande Fratello, Lorenzo Spolverato fuori controllo: gesti alle spalle di Stefania Orlando, poi sporca tutto il suo letto!

News VIP

Nella casa del Grande Fratello stiamo assistendo a comportamenti oltre il lite di Lorenzo Spolverato ormai da mesi, ma questa volta il concorrente ha esagerato con Stefania Orlando. Ecco cosa è successo.

Sono ormai mesi che Lorenzo Spolverato mostra atteggiamenti violenti verbalmente e fisicamente, fuori controllo anche nei confronti delle persone che dice di amare, mettendo in piedi strategie di gioco talvolta meschine, fino a veri e propri atteggiamenti da bullo. Nonostante tutto, Lorenzo è ancora nella casa del Grande Fratello ed è stato anche eletto prima finalista, e ora ecco che perde nuovamente il controllo nei confronti di Stefania Orlando, fornendoci uno spettacolo pietoso.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ovvero quando premia essere un bullo?

Nella casa del Grande Fratello, dopo mesi di reclusione forzata e osservazione costante da parte delle telecamere e del pubblico, viene fuori il vero carattere delle persone ed è proprio questo il caso di Lorenzo Spolverato. Era chiaro sin da subito che Lorenzo fosse un grande stratega così come era chiaro sin da subito che il gieffino ha delle reazioni incontrollabili, azioni fisiche e parole oltre il limite del consentito tanto che, recentemente, anche Alfonso Signorini si è mostrato decisamente infastidito dal concorrente. Il presentatore, infatti, ha ammesso che se fosse dipeso da lui avrebbe allontanato Lorenzo dal gioco diverso tempo fa. Del resto Spolverato non è un buon esempio, anche se gode dell’appoggio di molti fan soprattutto per la sua tormentata storia d’amore con Shaila Gatta, che è la prima ad essersi ridotta a farsi trattare malissimo per questo fantomatico amore che sa di strategia.

Insomma, a Lorenzo più che a tutti è stato perdonato davvero di tutto e, mentre ci chiediamo quale santo in paradiso dovrà ringraziare per questo trattamento speciale, lui non perde tempo a dimostrare che tutti i nostri dubbi sono leciti. Nonostante sia stato eletto primo finalista di questa edizione del GF, infatti, Lorenzo non sembra contento e torna all’attacco contro Helena e Javier, per prendersela poi con Stefania Orlando. Da quando la presentatrice lo ha messo in dubbio, infatti, Spolverato ha sviluppato un grande fastidio nei confronti della gieffina e nelle ultime ore lo ha espresso a suo modo. Travalicando, ancora, il limite. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, Lorenzo da squalifica: i gesti contro Stefania Orlando

Ci piacerebbe poter dire che dopo quanto accaduto nelle ultime ore, per Lorenzo Spolverato arriverà senza dubbio una squalifica nella prossima puntata del Grande Fratello, ma siamo realisti e sappiamo che difficilmente questo potrà accadere. Da quando Stefania Orlando ha iniziato a metterlo sempre più in dubbio, Lorenzo non sopporta la presentatrice e non ha perso occasione di rivolgerle parole forti, accuse pesanti e cercare lo scontro. Ora, tuttavia, i suoi gesti sono andati oltre al confronto senza esclusione di colpi. Mentre Stefania era intenta a lavare i piatti in cucina, Lorenzo si è avvicinato più volte alle sue spalle mimando gesti volgari sotto lo sguardo di altri inquilini della casa che non hanno mosso un dito per rimproverarlo.

Età percepita 5 anni? Non ci sono commenti abbastanza calzanti alla questione. Come se non bastasse, poco dopo, Lorenzo era in camera da letto con altre persone e ha iniziato a chiedere quale fosse il letto di Stefania, così da poterci saltare sopra con le scarpe tutte sporche di terra, dato che poco prima si trovava in giardino a fumare. Insomma, a voi i commenti, e chissà se questa volta ci sarà un provvedimento un po’ più serio nei confronti di questi atteggiamenti da bullo di provincia.

Iago ti amiamooo 😂😂😂 non si capisce perché ancora non squalifichino un personaggio così squallido. Lorenzo veramente è il peggior concorrente mai passato dentro quella casa, saltare sul letto di Stefania con le scarpe è uno sfregio gravissimo! pic.twitter.com/pHQ4monLFw — ✨𝓖𝓲𝓾𝓵𝓼 (@giulsssy) March 13, 2025

