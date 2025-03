Grande Fratello, abbraccio inaspettato tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato: "Potresti essere mio figlio"

News VIP

Al GF, tra Stefania Orlando e Lorenz Spolverato si sono stemperate le tensioni con un inaspettato abbraccio. Ecco cosa è successo!

Pace fatta tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato: le tensioni che hanno separato i due concorrenti del Grande Fratello sono state appianate da un inaspettato abbraccio, dopo un confronto tra la conduttrice e il modello milanese.

GF, inaspettato abbraccio tra Stefania Orlando e Lorenzo Spolverato: "Non penso niente di male di te"

Nei giorni scorsi, le tensioni tra Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando non si erano placate: durante la diretta tra i due concorrenti del programma tv di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini erano volati stracci e nella Casa non erano mancati gesti discutibili del modello verso la conduttrice. Solo qualche ora fa, infatti, Lorenzo si era reso protagonista di una polemica, saltando sul letto di Stefania con le scarpe e facendole versi e gesti alle spalle. Sui social, il suo comportamento non era stato molto apprezzato, ma in maniera del tutto improvvisa, Stefania Orlando gli ha teso un ramoscello di pace e ha voluto confrontarsi con lui.

La conduttrice ha voluto precisare di non pensare nulla di male del modello e che le critiche che ha sempre mosso a Lorenzo riguardavano lui in quanto giocatore e non come persona: "Sei uno che ha dato tanto a questo gioco, quando dico che sei falso, parlo del gioco, non di Lorenzo in quanto persona." ha voluto ribadire Stefania. L'ex vippona ha poi aggiunto di aver riflettuto molto su quanto accaduto tra di loro e che ha apprezzato anche la sorpresa che la madre del modello gli ha fatto nella scorsa diretta.

Lorenzo l'ha poi abbracciata e l'ha ringraziata per le parole gentili che gli ha rivolto: "Ti fa onore questa cosa che hai detto". Stefania ha voluto anche spiegare perché ha cercato un confronto e ci ha tenuto a precisare il suo punto di vista:

"Non voglio vedere la gente che sta male per colpa mia. Ti ho visto in difficoltà. Potresti essere mio figlio, mi dispiace"

Stefania ha pronunciato queste parole con gli occhi lucidi, mentre Lorenzo si è di nuovo fatto avanti per abbracciarla e aggiungere: "Non penso che fuori di qui sei cattiva, sei un po' viperella, ma è il gioco".

GF, le Anticipazioni della puntata di questa sera

Questa sera, giovedì 13 marzo 2025, tornerà in onda su Canale 5 una nuova puntata del GF: in attesa della finalissima, prevista per il 31 marzo, nella Casa ci sono ancora 11 inquilini e solo tre di loro hanno avuto accesso alla Finale. Tre sono le gieffine al televoto: Chiara Cainelli, Helena Prestes e Stefania Orlando. Chi di loro dovrà lasciare il gioco?

Lory Del Santo sarà ospite nel reality per incontrare i gieffini e scegliere qualcuno tra loro che potrà far parte del cast della sua prossima serie. Sarà Lorenzo Spolverato il fortunato? Infine, Giglio ritroverà la madre, dopo tanti mesi trascorsi nella Casa. Il Grande Fratello vi aspetta questa sera, giovedì 13 marzo, alle ore 21.35 su Canale 5: in studio Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

