Grande Fratello, il padre di Shaila Gatta rompe il silenzio e svela la verità sulla rottura con Lorenzo Spolverato

Il papà di Shaila Gatta ha deciso di rompere il silenzio sui social sulla rottura degli Shailenzo: il signor Cosimo ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione e difeso sua figlia dalle critiche ricevute dopo il Grande Fratello.

La 18esima edizione del Grande Fratello si è conclusa, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Shaila Gatta. Ai fan della trasmissione, ma soprattutto a quelli della discussa coppia nata nella Casa, non è per niente piaciuto il comportamento freddo e distaccato assunto dalla ballerina nei confronti di Lorenzo Spolverato.

La verità del padre di Shaila Gatta

Durante la finalissima del Grande Fratello, andata in onda lunedì 31 marzo 2025, Shaila Gatta è rientrata nella Casa per lasciare Lorenzo Spolverato, accusandolo di averla trattata in un modo "aggressivo", di non averla tutelata durante tutto il percorso e definendo il loro amore "tossico". Un vero e proprio colpo di scena per il finalista, ma soprattutto per tutti i numerosi fan della coppia.

A cercare di far luce sulla situazione e chiarire la sua posizione ci ha pensato il padre di Shaila. In una diretta su TikTok, il signor Cosimo Gatta ha spiegato che per sua figlia i primi giorni fuori dalla Casa del Gf sono stati molto complicati, ma che la decisione di lasciare Spolverato durante la finale è stata solo ed esclusivamente di Shaila:

Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio.

A poco è servito l’intervento dell’uomo, visto che i fan hanno continuato a criticare il comportamento dell'ex velina di Striscia la Notizia: "Non ci credo, non era lei, era fredda e distaccata", "la Shaila che abbiamo conosciuto noi è sensibile e non avrebbe fatto questo a Lollino". Stanca delle critiche e insinuazioni, Shaila ha poi deciso di intervenire su Instagram e replicare ad alcune delle accuse che ha ricevuto in questi giorni, come quella di essere stata manipolata da persone a lei vicine e di non essere in possesso del suo telefono:

Oddio, ma ho il mio cellulare in mano? Mio Dio è incredibile. Ma secondo voi chi può avere il mio telefono in mano se non io? È sconvolgente che io abbia la patria potestà del mio cellulare. Quindi è chiaro che sono io a usarlo e sono io che prendo le decisioni di tutto. Mi vedete distaccata perché ho bisogno di staccare un po'. Grazie a tutte le persone che mi stanno vicine, ma non si vive di idealizzazioni, ma di realtà.

Le parole delle attuali veline di Striscia la Notizia su Shaila Gatta

Shaila Gatta è stata senza ombra di dubbio una delle concorrenti più divisive del Grande Fratello. Amata e duramente criticata sia dentro che fuori la Casa più spiata d'Italia. La scelta di chiudere la sua storia d'amore con Lorenzo Spolverato in diretta è stata però un passo falso. Il suo gesto, infatti, ha lasciato tutti senza parole, ma soprattutto ha deluso tutti quei fan che l'hanno sempre supportata durante la sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini.

A commentare il suo percorso nella Casa del Gf sono arrivate anche le attuali veline di Striscia la Notizia. In una intervista rilasciata al settimanale Chi, Beatrice Coari e Nausica Marasca hanno rivelato il loro reale pensiero sulla ballerina campana ed ex gieffina. "So che è una bravissima ballerina, ha fatto anche Amici, è stata Velina per tanti anni, la definisco una professionista della danza. Sotto altri punti di vista però non la conosco" ha confessato Nausica, seguita dalla collega Beatrice "L’ammiro molto come ballerina, credo sia anche una grande donna, in quattro anni da Velina ha fatto un bellissimo percorso".

