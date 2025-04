Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli derubati e aggrediti in casa: il racconto

News VIP

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, la coppia di ex gieffini, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, sono stati derubati in casa, a Trento.

A pochi giorni dalla fine del reality show del Grande Fratello, la coppia ex gieffini, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli (che si è classificata terza) è stata derubata e aggredita nella casa della giovane ex corteggiatrice a Trento.

Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli derubati in casa

Mentre erano in bagno, due ragazze si sono introdotte in casa per rubare oggetti personali. Probabilmente convinte che l’appartamento fosse vuoto, si sono ritrovate faccia a faccia con la Cainelli, che, rendendosi conto dell’accaduto, ha cercato di fermarle. A quel punto, è stata aggredita nel tentativo di trattenerle.

Alfonso D’Apice, accorso dopo aver sentito le urla, ha cercato di bloccare le ladre. Ne è seguita una colluttazione, durante la quale Chiara è stata persino spinta per le scale. Una delle due ladre è riuscita a fuggire, mentre l’altra è stata bloccata fino all’arrivo dei carabinieri, che l’hanno portata in caserma.

I malviventi sono riusciti a sottrarre il portafoglio di Chiara, contenente soldi e documenti, e una collana di grande valore affettivo appartenuta al padre di Alfonso. L’episodio ha lasciato segni evidenti, non solo materiali ma anche emotivi, come dimostrano le foto condivise dallo stesso D’Apice sui social, in cui mostra i lividi e le ferite riportate da Chiara.

Ecco cosa ha raccontato Alfonso D'Apice su Instagram

"Siamo stati assenti perché è accaduto un fatto spiacevoli. Eravamo in casa, in bagno, quando Chiara uscendo dal bagno ha trovato in casa due ragazze entrate per rubare. Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite urlando. Sono uscito dalla doccia, Chiara è riuscita a bloccarle per le scale ma l'hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c'è stato casino, colluttazioni. Abbiamo provato a fermarle. All'inizio siamo riusciti a bloccarle, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale""Alla fine una delle due è riuscita a scappare. Abbiamo chiamato i carabinieri, sono arrivati, hanno preso la ragazza e la stanno portando in caserma"

Il giovane campano ha poi dichiarato cosa hanno rubato le due ragazze che si sono introdotte in casa:

"Siamo rientrati e abbiamo visto cosa avevano rubato. Hanno preso la collana di mio padre che avevo lasciato sul divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti, e tutto ciò che aveva"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .