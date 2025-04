Grande Fratello, Shaila Gatta parla della decisione di chiudere con Lorenzo: "Ridicolo pensare che mi sia fatta influenzare"

News VIP

Daniele Dal Moro, sempre molto attivo e diretto sui social, ha condiviso pubblicamente la sua iniziativa sul suo profilo X, alcuni messaggi scambiati con Shaila Gatta che ha parlato della sua decisione di chiudere la storia con Lorenzo Spolverato

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a far discutere, coinvolgendo anche un ex gieffino d’eccezione: Daniele Dal Moro. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di contattare direttamente Shaila per chiarire alcuni aspetti sulla fine della sua relazione, dopo che un utente social noto per creare una seria di clip e montaggi con i momenti salienti delle coppie all’interno della Casa ha diffuso materiale sulla loro storia.

Grande Fratello, Shaila Gatta: "Ho scelto me per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita"

Dal Moro, ha condiviso pubblicamente la sua iniziativa sul suo profilo X, sottolineando come in passato nessuno si fosse preoccupato quando situazioni simili avevano coinvolto lui e Oriana Marzoli. Il tono polemico del suo messaggio non è passato inosservato, ma ciò che ha attirato ancora di più l’attenzione è stata la risposta di Shaila.

"Ciao Daniele, io non ho mai parlato con nessuno - ha scritto la ballerina campana -Ho scelto con la MIA testa in base a ciò che ho visto e soprattutto uscendo fuori e acquisendo lucidità. So quello che ho vissuto e sinceramente è ridicolo pensare che io possa farmi influenzare dai miei fan quando ho sempre lottato contro tutti per questo amore. Compresa la famiglia. Quindi per cortesia questi discorsi ridicoli li lascio a qualcun altro. Che ognuno accetti le cose come vadano e soprattutto mi voglio bene prima di chiunque altro. Ho scelto ME per la prima volta come si deve e lo farò per tutta la vita. Mi è servita la lezione. Ciao e buona giornata. Puoi riportare il mio messaggio, grazie

L’ex Velina ha ribadito con fermezza che la sua scelta di chiudere con Lorenzo è stata personale, maturata con lucidità dopo essere uscita dal contesto del reality. Ha inoltre chiarito di non aver subito pressioni da fan, utenti o familiari, rivendicando il diritto di mettere sé stessa al primo posto. Il suo messaggio suona come una dichiarazione di indipendenza emotiva: per la prima volta, ha scelto di pensare a sé stessa senza lasciarsi condizionare.

Shaila, dopo la finale in cui ha comunicato la sua decisione a Spolverato, ha ricevuto critiche molto velenose da parte dei tanti fan che sostenevano e hanno sostenuto la coppia nata nel reality show. La decisione, tuttavia, non dovrebbe sorprendere più di tanto, considerando quando il rapporto tra i due gieffini sia stato turbolento e caratterizzato da alti e bassi anche nella Casa che spesso li hanno portati ad allontanarsi.

