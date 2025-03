Grande Fratello, il doloroso racconto di Helena Prestes: "Ha scelto di non starmi più vicino"

News VIP

Helena Prestes ha deciso di aprire il suo cuore nella Casa del Grande Fratello e raccontare a Zeudi Di Palma cosa è realmente successo con la mamma dopo la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi.

Helena Prestes è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa dell'attuale edizione del Grande Fratello. La bella modella brasiliana non si è mai risparmiata nel gioco e in amore, ha partecipato attivamente a tutte le dinamiche della Casa, facendo sempre parlare di lei, nel bene e nel male.

Helena a cuore aperto al Gf

Continua la corsa per la vittoria finale per Helena Prestes. A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, la modella brasiliana ha deciso di aprire il suo cuore e parlare del difficile rapporto che ha con la mamma. Parlando con Zeudi Di Palma, la concorrente ha raccontato che la situazione è completamente precipitata dopo la sua esperienza a L'Isola dei Famosi.

Come riportato da Biccy, Helena ha rivelato a Zeudi che tutto è nato dopo che lei e il suo ex fidanzato hanno deciso di avere un figlio e iniziare a mettere un po' di soldi da parte per il futuro. La modella brasiliana ha avvisato sua madre che non le avrebbe più inviato denaro mensilmente, come faceva da quando stava in Italia, e la donna ha deciso di interrompere ogni tipo di comunicazione.

Leggi anche Lorenzo Spolverato disperato al Gf dopo le confessioni di Shaila Gatta

"Le cose con mia madre sono molto complicate, lei ha scelto di non starmi più vicino. Dopo L’Isola dei Famosi il mio ex compagno voleva un figlio. Io ogni mese le mandavo dei soldi e pensando di avere un figlio volevo mettere da parte tutto. Da quel momento lei non mi ha mai voluto parlare" ha rivelato la Prestes nel suo racconto drammatico "Qualche mese dopo il mio ex mi ha lasciata e io sono andata in Brasile, ma mia mamma era sparita. Ho solo saputo che era viva". Stando alle parole dell'amata e discussa concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, anche sua sorella ha avuto un rapporto molto burrascoso con la madre.

Javier criticato dalla sorella di Helena

Helena Prestes sta continuando il suo percorso nella Casa del Grande Fratello insieme al suo amato Javier Martinez. I due giovani concorrenti sono diventati inseparabili, eppure c'è qualcuno che non ha per niente apprezzato il comportamento assunto dal pallavolista argentino nei confronti della modella brasiliana.

Stiamo parlando di Mariana Prestes che, intervistata nel talk show di 361Louge, ha criticato Javier per non aver preso le difese di Helena durante l'ultima discussione con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. "Lui non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un po’ Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati" ha affermato la sorella della concorrente brasiliana.

Alfonso Signorini informerà Helena delle recenti dichiarazioni rilasciate dalla sorella? E come reagirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show che andrà in onda stasera, giovedì 6 marzo 2025, alle 21.40 circa su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara Cainelli, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti. Dopo Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta, chi sarà costretto/a a lasciare definitivamente il gioco a poche settimane dalla finalissima?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.