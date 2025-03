Grande Fratello, Lorenzo Spolverato disperato dopo le confessioni di Shaila Gatta: "Non pensavo arrivassi a questo"

News VIP

È davvero finita tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta? Tra lacrime, confessioni e incomprensioni, i due giovani concorrenti del Grande Fratello sembrano aver deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia.

Stasera, giovedì 6 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, il finalista Lorenzo Spolverato è completamente crollato dopo essersi confrontato per l'ennesima volta con Shaila Gatta sui motivi che li hanno portati ad allontanarsi.

Lorenzo crolla al Gf

Lorenzo Spolverato ha vissuto un momento di grande sconforto nella Casa del Grande Fratello. Il primo finalista del reality show sembra che da una parte stia facendo tanta fatica a digerire la rottura con Shaila Gatta, che nelle ultime ore lo ha accusato di non essersi messo del tutto in discussione riguardo la fine della loro storia d'amore.

Dopo essersi isolato dal gruppo ed essersi lasciato andare a un pianto liberatorio, Lorenzo si è reso protagonista di un nuovo confronto nella notte con Shaila, che ha deciso di rivelargli i motivi che l'hanno spinta a mollare: "Io lotto in quello in cui credo, ma ho mollato perché credo che non ci sia più nulla da fare. E ora mi dico che è finita. Io non credo che tu ti sia messo in discussione come mi sono messa in discussione io". Le parole dell'ex velina di Striscia la Notizia hanno colpito profondamente il modello milanese, che è sbottato cercando di difendere la sua posizione: "Ma che presunzione hai?! Anche io ho accolto le tue cose, le tue insicurezze. Se tu ti devi raccontare queste storie per andare avanti ti lascio libera di farlo. Non pensavo arrivassi a questa scelta di mollare. Scusa Shaila ma io non reggo tutto questo!".

Infastidito e ferito dalle ammissioni di Shaila, Spolverato ha abbandonato la conversazione, salvo poi tornare con un atteggiamento e un tono decisamente più conciliante. "Sono in difficoltà" ha ammesso il primo finalista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, "Oggi sono stato male e ho pianto [...] lasciamo i ricordi e andiamo avanti fino al 31. Sei stata la cosa più bella di questa esperienza, ti porto nel cuore fino alla fine e ti proteggo anche se tu non vuoi". Per gli Shailenzo è davvero arrivata la fine? Nessuno può dirlo a questo punto, neppure Stefania Orlando, che ieri ha accusato i due giovani concorrenti di aver messo in scena un bel teatrino acchiappa clip.

Chiara dalla parte di Lorenzo

Le lacrime e lo sconforto di Lorenzo Spolverato non sono passate inosservate a Chiara Cainelli, che ha cercato di consolarlo invitandolo a non associare ciò che è successo con Shaila Gatta alle dinamiche con gli altri concorrenti del Grande Fratello. Il modello milanese ha infatti ammesso di essere molto provato e che il clima poco sereno all'interno della Casa gli abbia fatto passare la voglia ridere e scherzare.

"Non sprecare le tue energie in persone che non hanno nessuna voglia di cambiare opinione su di te" ha dichiarato Chiara, che ha invitato Lorenzo a non farsi abbattere dalle opinioni delle altre persone. Non solo. La concorrente trentina ha rivelato che, per quanto ami e stimi Alfonso D'Apice, non è d'accordo con le sue ultime affermazioni rilasciate durante l'ultima puntata "Non farti mettere in discussione. Tu mi hai dimostrato chi sei". Parole che hanno risollevato il ragazzo, che ha ribadito di aver sempre giocato a carte scoperte. Spolverato riuscirà a superare questo momento? Una cosa è certa: il primo blocco della puntata è suo!

Ricordiamo che la nuova puntata del Gf andrà in onda stasera, giovedì 6 marzo 2025, alle 21.40 circa su Canale 5. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Chiara, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mariavittoria Minghetti. Dopo Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta, chi sarà costretto/a a lasciare definitivamente il gioco a poche settimane dalla finalissima?

