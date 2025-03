Grande Fratello, la sorella di Helena Prestes: "Javier non prende mai posizione"

News VIP

Mariana Prestes, sorella di Helena, intervistata nel talk show di 361Louge ha parlato di Javier Martinez e della sua reticenza nel difendere la modella nelle svariate discussioni nate nella Casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, Mariana Prestes: "Mi piacerebbe vedere Javeri difendere Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati"

L'ultima che ha causato anche un diverbio tra i due fidanzati, è stata durante la gita fuori porta organizzata qualche giorno fa. I ragazzi avrebbero dovuto trascorre qualche ora di relax ma tuttavia, durante il pranzo, Helena e Shaila si sono scontrate duramente. Anche Lorenzo Spolverato è intervenuto per difendere Shaila mentre Javier è rimasto in disparte tutto il tempo. In serata Helena ha avuto un crollo e si è sfogata con Stefania Orlando. La modella si è detta molto delusa anche da Javier da cui non si è sentita protetta. I due ragazzi ne hanno parlato e l'argentino ha ribadito di non voler entrare in tali questioni e nei confronti di persone che non meritano importanza. Un aspetto in cui Helena e Javier sono profondamente diversi. La Prestes è molto istintiva mentre l'argentino razionale e riflessivo.

A tal proposito è intervenuta la sorella di Helena che ha bacchettato Javier.

"Se mi piacerebbe vedere Javier prendere posizione per difendere mia sorella? - ha dichiarato Mariana - Sì certo, ma purtroppo lui non prende quasi mai posizione. A me piacerebbe vederlo difendere un po’ Helena, ma così come fanno quasi tutti i fidanzati. Javier deve imparare a fidarsi di lei. Soprattutto in quell’occasione avrei voluto vederlo più vicino a Helena. Se è vero che Helena vuole ancora Lorenzo come dice Shaila? No, Shaila ha questa gelosia. Poi io sono stanca di questo tema di Helena e Lorenzo. Lei ha già detto tante volte che non le interessa Lorenzo. Ma poi è passato molto tempo da quando loro due flirtavano“.

L'ex gieffina e conduttrice del programma, SimonaTagli, ha poi rincarato la dose:

"Lui è il primo nemico di Helena. Quando c’è da difenderla prende le distanze, se ne va e la lascia da sola a doversi difendere. Javier è proprio il caso di dire ‘fuori dal letto nessuna pietà’. In camera è tutto carino e fuori non le perdona nulla“.

Anche la giornalista Grazia Sambruna è interventua sulla questione facendo presente che Javier non solo non ha difeso Helena ma al ritorno dalla gita l'ha anche attaccata perché discute sempre con persone come Shaila e Lorenzo, a cui lui non da nessuna importanza.

