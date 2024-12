Grande Fratello, i gieffini scoprono del flop degli ascolti: "Ecco perché hanno fatto entrare i nuovi concorrenti?"

News VIP

Sebbene nell'ultima puntata del GF gli ascolti si siano risollevati, il flop delle settimane precedenti è giunto anche alle orecchie degli inquilini. Ecco come hanno reagito i gieffini.

Gli ascolti del Grande Fratello hanno subito un brusco calo nelle ultime settimane, tanto che per giorni si è vociferato di una chiusura anticipata del reality di Canale 5. In apertura dell'ultima puntata, andata in onda lunedì 2 dicembre, Alfonso Signorini ha smentito categoricamente i rumors, ma anzi ha annunciato l'ingresso di 5 nuovi concorrenti. Tuttavia, la notizia del flop di questa edizione e degli ascolti è giunta anche dentro la Casa del GF e gli inquilini non hanno potuto non commentarla.

GF, gli inquilini scoprono dei bassi ascolti: ecco come hanno reagito

Non è la prima volta che qualche notizia dall'esterno riesce a penetrare nella Casa del GF: le ultime news erano state diffuse da Tommaso Franchi, dopo che il concorrente aveva trascorso alcuni giorni in hotel tra il Gran Hermano e il ritorno nel reality show nostrano. In quell'occasione, l'idraulico senese aveva rivelato agli inquilini alcune notizie come l'elezione di Donald Trump alla Presidenza degli USA, ma anche altre informazioni sulla percezione dei gieffini da parte del pubblico.

Questa volta, invece, a diffondersi nella Casa è stato il flop degli ascolti del programma: lo avrebbe svelato Maria Vittoria Minghetti parlando con Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Luca Calvani. L'ex cantante dei Gazosa si è già chiesta il perché abbiano deciso di far entrare 5 nuovi concorrenti al GF e aveva iniziato a snocciolare ipotesi.

Maria Vittoria l'aveva però interrotta e le ha detto che la ragione era quella di cui avevano parlato nelle precedenti ore: "No, te l'ho spiegato qual è il focus. Ti ho detto qual è il problema. Secondo me le cose non vanno come loro vorrebbero" ha detto a bassa voce la dottoressa romana. Jessica allora ha sussurrato la parola "ascolti" rivolta a Calvani, che non aveva compreso, ma Maria Vittoria l'ha immediatamente interrotta per evitare che le telecamere li notassero.

Jessica poi ne ha parlato con Pamela Petrarolo e ha rivelato la presunta "fonte" di Maria Vittoria: a rivelare alla dottoressa degli ascolti bassi sarebbe stato Alfonso D'Apice. Chiacchierando con l'inquilina, l'ex cantante dei Gazosa ha raccontato del perché, secondo gli altri due gieffini, avessero deciso di far entrare tutti questi nuovi concorrenti:

" “Sai che mi hanno detto… Alfonso ha detto a Mariavittoria che ha letto tutti gli articoli dove c’era scritto ‘GF Flop’ e gli ascolti….er questo che hanno mandato Alfonso e Federica di Temptation e forse anche per questo che ne hanno fatti entrare cinque…boom così "

GF FLOP DI ASCOLTI MAVI CHE NON RIESCE A TENERSI NULLA E PERFAVORE pic.twitter.com/eeBv99Aoy9 — 🌬️sofia (@simmecore) December 3, 2024

GF, ascolti in rialzo per l'ultima puntata del reality

Ascolti in rialzo per l'ultima puntata del GF, andata in onda lunedì 2 dicembre: dopo settimane in cui lo share è calato dal 15 al 12%, l'ultima diretta ha registrato un buon 17.5%, con 2.226.000 spettatori (come riportano i dati Auditel). L'ingresso di nuovi concorrenti potrebbe aver aiutato? Nel dubbio, gli autori del GF corrono ai ripari e hanno previsto altri arrivi nelle prossime puntate.

In particolare, come ha svelato Davide Maggio, a entrare nella Casa del GF lunedì 16 dicembre sarà Stefania Orlando, una delle amatissime concorrenti del GFVip 5, l'edizione vinta da Tommaso Zorzi.

Come anche Maria Monsè, quindi, anche l'ex vippona farà ritorno nel reality e sembra che con lei varcherà la porta rossa anche Maria Teresa Ruta. Basteranno questi nuovi (e vecchi) volti per aiutare il reality a decollare? In attesa di scoprirlo, il Grande Fratello torna in onda su Canale 5 lunedì 9 dicembre alle ore 21.30.

