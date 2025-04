Grande Fratello, i concorrenti di The Couple a ruota libera su Helena Prestes e Jessica Morlacchi

News VIP

I concorrenti di The Couple - Una vittoria per due rompono il silenzio sul cast dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello: dal percorso di Helena Prestes alla vittoria di Jessica Morlacchi.

Fervono i preparativi per la seconda puntata di The Couple - Una vittoria per due. Nell'attesa, i concorrenti del reality game sono tornati a parlare dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello, rivelando il loro reale pensiero su Helena Prestes e sulla vittoria inaspettata di Jessica Morlacchi.

Helena Prestes e Jessica Morlacchi nel mirino del cast di The Couple

Manca poco alla seconda e attesa puntata di The Couple - Una vittoria per due, che andrà in onda stasera su Canale 5. Otto le coppie in gara, che ogni settimana dovranno affrontare tante prove sia fisiche che mentali: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

A poche ore dalla nuova diretta, i concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi si sono radunati in giardino e parlato dell'ultima edizione del Grande Fratello. Come riportato da Biccy, i concorrenti hanno commentato le varie dinamiche del gioco e di come molto spesso la vittoria finale non sia poi così scontata. A prendere la parola per primo è stato Antonino, che ha spiegato ai suoi compagni di gioco come il largo consenso sui social non sia sinonimo di vittoria: "In un reality contano tante cose, non è che vale il numero di follower che hai o chi ti segue. Se così dovesse essere chi ha più follower o sostenitori vince".

A proposito dei concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, le coppie sembrano avere le idee molto chiare. Se Jasmine e Pierangelo hanno subito ammesso di essere rimasti piacevolmente colpiti da Helena Prestes e di aver tifato anche per lei, Giorgia ha rivelato di non aver apprezzato la vittoria di Jessica Morlacchi: "Ha vinto chi non doveva… chi nessuno si aspettava vincesse". Un pensiero condiviso anche da Irma, che ha sottolineato il grande seguito della modella brasiliana: "È stata amata dal primo giorno, ma di che parliamo?!".

Le anticipazioni della nuova puntata di The Couple

Stasera, lunedì 14 aprile 2025, torna The Couple - Una vittoria per due. Nonostante sia iniziato solo da una settimana, il reality game di Ilary Blasi è già entrato nel vivo con diverse dinamiche interessanti: dal presunto bacio scattato tra Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi ai primi dissapori tra Laura Maddaloni ed Elena Barolo fino al coming out delle sorelle Testa. Un racconto davvero molto intenso che ha toccato i telespettatori.

La conduttrice affronterà sicuramente anche la questione legata alle scottanti rivelazioni di Manila Nazzaro. La showgirl ha infatti confessato di aver tradito il suo ex compagno, Lorenzo Amoruso, dividendo il pubblico tra chi la sostiene e chi la critica. Spazio poi alla prima eliminazione della stagione. Se nella prima puntata a vincere l'immunità sono stati Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli chi si assicurerà stasera la salvezza? E chi sarà invece eliminato?

Ricordiamo che, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, The Couple andrà in onda su Canale 5 per sei puntate, con la finale prevista per il 12 maggio 2025. Per la gioia di tutti, così come per il Grande Fratello, anche per il reality game il pubblico potrà collegarsi in diretta 24 ore su 24 con la casa attraverso Mediaset Extra (Canale 55 del digitale terrestre). Su Canale 5, invece, l'appuntamento è tutti i giorni alle 13.45 e alle 16.40.

