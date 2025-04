Grande Fratello, Alfonso Signorini: "Lorenzo Spolverato ha dato tanto al programma. Era il più talentuoso"

News VIP

Il conduttore Alfonso Signorini torna a commentare l'ultima discussa edizione del Grande Fratello rivelando il suo reale pensiero sul finalista Lorenzo Spolverato.

Lorenzo Spolverato è stato tra i protagonisti più chiacchierati e amati della 18esima edizione del Grande Fratello. A fare un bilancio di tutto ci ha pensato Alfonso Signorini che, in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha colto l'occasione anche per rivelare il suo pensiero sul discusso finalista Lorenzo Spolverato.

Le parole di Alfonso Signorini su Lorenzo Spolverato

La finalissima del Grande Fratello, andata in onda lunedì 31 marzo 2025, ha visto trionfare a sorpresa la simpatica romana Jessica Morlacchi. Secondo posto per la modella brasiliana Helena Prestes, seguita da Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Cinque personalità molto forti che, nel bene o nel male, hanno animato la Casa più amata e seguita d'Italia per sei lunghi mesi. A fare un bilancio di questa lunga e discussa edizione ci ha pensato Alfonso Signorini che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha commentato il tanto chiacchierato percorso di Spolverato nella Casa:

Lorenzo ha dato molto al programma, forse era il più talentuoso e, se ben istruito, nel mondo dello spettacolo potrebbe fare tante cose: l'inviato, il conduttore, l'attore...A me non è piaciuto il suo modo impostato di fare, parlava come un attore dell'Actors Studio che sceglie di volta in volta quale versione mostrare.

Dopo aver rivelato il suo pensiero su Spolverato, ancora al centro dell'attenzione mediatica per la rottura con Shaila Gatta, il conduttore del popolare reality show di Canale 5 ha parlato in generale del cast. Senza mezzi termini, Signorini ha rivelato il nome del concorrente che l'ha sorpreso di più:

Mi ha sorpreso Mattia. Non è un personaggio solo macchiettistico, ma è anche pieno di profondità e malinconie. Mi ha molto colpito, mi spiace non averlo conosciuto prima, lo avrei fatto entrare fin dal primo giorno nella Casa. Nessuno quest'anno è rimasto nell'ombra. Forse Bernardo Cherubini ha dato meno e non si è potuto raccontare a causa di alcuni vincoli legali.

Amanda e Iago stanno insieme? La rivelazione di Signorini

È calato il sipario sul Grande Fratello, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Nel corso dell'ultima puntata di Boom, Alfonso Signorini ha infatti sganciato una vera bomba riguardante due amatissimi protagonisti dell'ultima edizione del reality show di Canale 5. Stiamo parlando di Amanda Lecciso e Iago Garcia!

Durante una chiacchierata con Loredana Lecciso, il conduttore ha rivelato che Amanda e Iago avrebbero iniziato a frequentarsi lontano dall'occhio indiscreto del Gf: "Ti do uno spoiler: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione". Insomma, una bellissima notizia per tutti i numerosi fan della trasmissione, ma soprattutto per quelli della leccese e dell'attore spagnolo, che speravano di vedere i loro beniamini insieme.

Dopo la rivelazione bomba di Signorini, i due ex concorrenti dell'ultima discussa edizione del reality show decideranno di rompere il silenzio sui social e raccontare la loro verità? L'appuntamento con il Gf è per settembre, anche se ultime indiscrezioni parlando di un addio da parte di Alfonso. Chi troveremo al timone della prossima stagione? Staremo a vedere.

