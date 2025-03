Grande Fratello, Helena Prestes sbotta nella notte: "Zeudi mi ha usato, vuole vincere" (VIDEO)

News VIP

Dopo essere stata proclamata finalista, Helena Prestes è tornata a criticare il comportamento assunto da Zeudi Di Palma nei suoi confronti: ecco cosa ha rivelato la modella brasiliana a Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi.

Helena Prestes è tornata all'attacco contro Zeudi Di Palma subito dopo la semifinale del Grande Fratello. Il motivo? La modella brasiliana ritiene che l'ex Miss Italia sia sfuggente e che voglia strumentalizzare ogni situazione per poi fare la vittima.

Le critiche di Helena a Zeudi

La semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 24 marzo 2025, ha visto l'eliminazione dal gioco di Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta e la proclamazione di Helena Prestes come quarta finalista. Dopo aver conquistato un posto in finale, la modella brasiliana ha cercato di avvicinarsi a Zeudi Di Palma per discutere della loro relazione e provare a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente nella Casa.

Nonostante le buone intenzioni espresse da Helena, il suo tentativo di instaurare un dialogo è stato respinto con fermezza da Zeudi. Infastidita, la finalista brasiliana si è lasciata andare a uno sfogo con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi in cui ha criticato duramente il comportamento assunto dalla giovane Miss nei suoi confronti. "Lei è molto furba. Vuole vincere" ha confessato la Prestes, certa che la Di Palma stia usando gli altri e che non se ne importi nulla delle amicizie nate nella Casa.

Helena sembra avere le idee molto chiare su Zeudi. La giovane Miss non la convince affatto e tutto il suo operato è stata una vera e propria strategia per andare avanti nel gioco. Non solo. Secondo la modella brasiliana, la giovane finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini non fa altro che strumentalizzare le situazioni e passare da vittima: "Mi ha usato".

Shaila e Javier fuori dal Gf

Anche questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello sta per giungere al termine! La finale andrà in onda lunedì 31 marzo 2025, ma nel frattempo la tensione è alle stelle per la decisione imprevedibile del pubblico che, nella puntata di ieri, ha deciso di eliminare dal gioco due personaggi chiave, ovvero Shaila Gatta e Javier Martinez.

Entrambi hanno perso al televoto flash e sono stati costretti ad abbandonare la Casa del Gf a un passo dalla finalissima. Raggiunti dai microfoni della pagina social del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Shaila e Javier hanno commentato la loro eliminazione. "Sono veramente orgoglioso di essere arrivato fino a questo punto. Me ne vado veramente senza alcun rimorso" ha confessato il pallavolista argentino seguito dalla ballare, che ha ammesso di fare ora il tifo per il suo amato Lorenzo Spolverato "Esco a testa alta. L'importante è quello che accadrà dopo. Tifo per Lollo".

Ricordiamo che, al momento, i finalisti sono Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, invece, sono al televoto per l'ultimo posto in finale. Chi sarà la quinta finalista? Ma soprattutto chi vincerà? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata della stagione, che andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

