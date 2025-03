Grande Fratello, lo sfogo di Lorenzo Spolverato dopo l'uscita di Shaila Gatta: "Non capisco cosa succede fuori"

News VIP

Destabilizzato e dispiaciuto per l'eliminazione dal gioco di Shaila Gatta, il finalista Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a uno sfogo con Mariavittoria Minghetti nella Casa del Grande Fratello.

La semifinale del Grande Fratello ha visto l'eliminazione dal gioco di Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta. L'uscita di scena della ballerina campana, in particolar modo, ha letteralmente destabilizzato Lorenzo Spolverato, che era convinto di arrivare fino alla fine del suo percorso insieme a lei.

Shaila eliminata dal Gf

Nel corso della semifinale del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 24 marzo 2025, Shaila Gatta ha perso al televoto flash contro Helena Prestes e Chiara Cainelli ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il gioco a un passo dalla finalissima. L'eliminazione dell'ex velina di Striscia la Notizia ha spiazzato tutti, sia dentro che fuori la Casa, visto che è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Interpellata dal conduttore sull'esito del televoto, Shaila ha riconosciuto di aver commesso un errore: essere andata contro Zeudi Di Palma a poche settimane dalla finale del Gf. "È il prezzo da pagare per avere coraggio nello scegliere di dire sempre quello che si pensa, e soprattutto andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore" ha dichiarato la ballerina campana prima di lasciare il centro dello studio.

Lorenzo e Mariavittoria a confronto sull'uscita di Shaila

L'eliminazione dal gioco di Shaila Gatta ha letteralmente sconvolto Lorenzo Spolverato, che sognava di arrivare in finale insieme alla sua fidanzata. Subito dopo la puntata del Grande Fratello, infatti, il modello milanese ha avuto un momento di sconforto e si è lasciato andare a uno sfogo con Mariavittoria Minghetti.

I due concorrenti hanno analizzato quanto accaduto in diretta, rivelando di essere rimasti spiazzati dagli esiti della semifinale. "Non capisco fuori che cosa succeda" ha ammesso Lorenzo. Il primo finalista del reality show di Canale 5, nonostante sia felice per Chiara Cainelli, non si aspettava assolutamente che quest'ultima vincesse contro Shaila "Ora combatto fino alla vittoria anche per lei". A fargli eco Mariavittoria. Secondo lei, anche Helena Prestes si meritava assolutamente di arrivare in finale per tutto quello che ha dato al programma: "Per me Helena lo merita esattamente quanto lo meritava Shaila, per quello che ha dato come persona".

Dopo aver analizzato quando accaduto in diretta, Spolverato ha dichiarato: "Io ho perso Shaila, tu hai perso Tommi, Helena ha perso Javier e Zeudi non ha di che lamentarsi: sta andando tutto secondo i suoi piani". Ormai manca una settimana alla fine, che tipo di dinamiche verranno a crearsi tra i pochi concorrenti rimasti nella Casa? Ricordiamo che Mariavittoria e Chiara sono al televoto per l'ultimo posto in finale. L'appuntamento è per lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Chi sarà il vincitore/la vincitrice di questa lunga e discussa edizione del Gf?

