Grande Fratello, Helena Prestes critica il riavvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: "A lei fa comodo"

News VIP

Il ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha diviso le concorrenti della Casa del Grande Fratello tra fiducia e sospetti di strategia. Ecco cosa ha dichiarato Helena Prestes.

Il ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a essere argomento di discussione nella Casa del Grande Fratello. Tra tutti, Helena Prestes non sembra credere minimamente alla sincerità e alla trasparenza della relazione tra i due concorrenti, che hanno deciso di riavvicinarsi a pochi giorni dalla finale.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non convincono Helena Prestes

Helena Prestes è tornata all'attacco contro gli Shailenzo. Il motivo? Il passionale riavvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato arrivato dopo giorni di accesi scontri, accuse reciproche e, soprattutto, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello. Un ritorno di fiamma davvero inaspettato che ha diviso le inquiline della Casa più spiata d'Italia.

Parlando con Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, che hanno dichiarato di credere nella coppia, Helena ha ammesso di trovare la situazione un po' strana e ha accusato l'ex velina di Striscia la Notizia di aver pianificato tutto per arrivare in finale: "A lei fa comodo tutto ciò. A me non convince tutto questo". La finalista, invece, crede nel loro amore anche se li ritiene confusi: "Le ho dato tre ore e, infatti, dopo tre ore erano lì a baciarsi".

Leggi anche Shaila Gatta nel mirino ancora di Stefania Orlando

La discussa modella brasiliana ha poi continuato affermando: "L'amore non è questo. Mi sembra forzato". Secondo Helena, che stasera rischia seriamente l'eliminazione, Shaila e Lorenzo Spolverato stanno alimentando tutto per fini strategici legati alle ultime dinamiche del gioco. "Quando ci si piace così tanto è difficilissimo, basta pochissimo per ricominciare" ha osservato la Morlacchi, certa che solo il tempo, fuori dalla Casa del Gf, potrà dare loro le risposte.

Helena Prestes a rischio eliminazione

È tutto pronto per la semifinale dell'attuale edizione del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 24 marzo 2025. I concorrenti al televoto per l'eliminazione sono Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli. Dopo Tommaso Franchi, chi sarà costretto/a ad abbandonare il gioco a un passo dalla finalissima?

I sondaggi online parlano molto chiaro: è Helena la preferita con percentuali altissime. Tuttavia, nelle ultime ore, sono emerse delle notizie in merito al televoto per cui a rischiare l'eliminazione dal gioco sarebbe proprio la modella brasiliana. Lorenzo Spolverato, che nel corso di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ha spesso indovinato l'esito del televoto, ha infatti rassicurato sia Giglio che Chiara: "State tranquilli, non sarete voi a uscire".

Sarà davvero così? Nel frattempo, sul web, i vari fandom stanno attuando le loro strategie per salvare i loro beniamini. La fanbase della Prestes si ritrova a lottare contro tutti, gli Shailenzo hanno deciso di dare i loro voti a Giglio, mentre i fan di Zeudi Di Palma hanno deciso di salvare Chiara, nonostante quest'ultima si sia allontanata dall'ex Miss Italia. Chi si salverà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda stasera alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.