Grande Fratello, Helena Prestes sarà eliminata lunedì? La previsione di Spolverato e i televoti dai fandom tossici

Lunedì 24 marzo, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la semifinale del Grande Fratello. Al televoto ci sono tre concorrenti che ad un passo dalla fine, rischiano di uscire: Chiara Cainelli, Luca Giglioli e Helena Prestes, grande protagonista del reality.

Grande Fratello, Helena Prestes ad un passo dalla finale dovrà abbondare la Casa?

I sondaggi online parlano chiaro: è la modella brasiliana la preferita con percentuali altissime. Tuttavia, nelle ultime ore, sono emerse delle notizie in merito al televoto, per cui, rischierebbe proprio Helena. Lorenzo Spolverato, che ha sempre indovinato (o saputo?) chi dovesse uscire dalla Casa (è successo con Iago, con Stefania Orlando, Amanda etc) ha rassicurato sia il suo amico Giglio che Chiara, affermando che loro resteranno e sarà Helena ad uscire.

Come poi riporta Biccy, c'è il discorso legato ai fandom tossici le cui alleanze decretano il concorrente da eliminare. I fan degli Shailenzo votano in massa Giglio mentre le Zelena, Chiara (anche se con Zeudi ha avuto più di uno scontro negli ultimi giorni

: “Votate come se ci fossero Shaila e Lollo! Se passa Helena ruba il posto in finale a Shaila e rischia di vincere“ si legge sul web da parte dei sostenitori della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

“Fregatevene se Chiara sparla, non si cambia strategia. Nel gruppo delle internazionali dicono di continuare su di lei. Se Helena si salva poi tutti i fandom a parte noi e Shailenzo voteranno per far vincere lei”. “Votate Chiara, in finale non sarà un pericolo, non ha fan e Lorenzo e Shaila non vinceranno, hanno solo gli Shailenzo, gli altri fandom non li voteranno mai“. scrivono le "Zelena" e "Zeudiners", ovvero le ex fan della coppia formata da Helena e Zeudi che ora sembrano solo un fandom di odio verso la Prestes.

Sarebbe davvero un peccato se invece che Helena, ci dovessi ritrovare in finale Chiara Cainelli o Luca Giglioli che sono stati quasi sempre in ombra nella Casa ed entrambi di luce riflessa. Chiara appoggiandosi a Shaila, Lorenzo e Zeudi e Giglio contando soprattutto su Spolverato che difende e ha difeso sempre a spada tratta. A regalare dinamiche, per fortuna, è stato il ritorno della modella brasiliana che ha anche creato il fenomeno delle Zelena. In fondo, se il reality sarà vinto da Zeudi Di Palma è soprattutto grazie alla luce che Helena ha dato alla Miss.

