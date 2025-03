Grande Fratello, Giglio sorprende su Helena Prestes: il gesto inaspettato del concorrente (VIDEO)

News VIP

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello: dopo essersi duramente scontrati nel corso dei mesi, Giglio e Helena Prestes si sono ritrovati! Ecco cosa ha dichiarato il ragazzo alla modella brasiliana.

I rapporti tra Giglio e Helena Prestes nella Casa del Grande Fratello non sono sempre stati idilliaci. Negli ultimi giorni, però, il concorrente sembra aver cambiato idea sulla modella brasiliana, tanto che ha deciso di affrontarla per complimentarsi con lei.

Giglio cambia idea su Helena Prestes

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5 e vedrà l'eliminazione di una tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Stefania Orlando. Nell'attesa, Giglio ha deciso di confrontarsi con la modella brasiliana e complimentarsi per il suo percorso di crescita nella Casa. Il giovane parrucchiere ritiene che da quando si è avvicina a Javier Martinez sia migliorata!

"Forse mi hai visto innamorata" ha affermato Helena provocando la reazione immediata di Giglio, che ha cercato di spiegarle meglio il suo pensiero. Da quando si è affidata a Javier, la vede più sorridente, solare e meno pungente: "Sei cambiata tanto, ho visto la tua crescita a livello personale". Non solo. Il concorrente ha continuato confessandole di aver sempre ammirato la sua bontà e la sua esuberanza trascinante e che spera che la sua storia d'amore con il pallavolista argentino possa proseguire anche fuori dalla Casa.

Helena ha poi cambiato discorso e ha chiesto a Giglio come mai abbia difeso sempre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: secondo la modella brasiliana, lui dovrebbe analizzare meglio le situazioni e non schierarsi a prescindere! Il parrucchiere, allora, le ha svelato i reali motivi del suo comportamento sia nei suoi confronti che in quelli della discussa coppia del Gf.

"Ti vedo pura e sincera a livello sentimentale e di idee e questo mi piace tanto. Se domani dovesse finire il tuo percorso qui sono contento di averti ritrovato" ha poi concluso Giglio, il quale si è detto pronto a coltivare un rapporto che si sarebbe instaurato fin dall'inizio se non avessero avuto delle incomprensioni. Il gesto del ragazzo ha sorpreso la Prestes, che lo ha abbracciato e ringraziato per le belle parole.

Indiscrezione shock su Helena Prestes

Nella nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera giovedì 13 marzo 2025 in prima serata su Canale 5, scopriremo chi, tra Helena Prestes, Chiara Cainelli e Stefania Orlando, sarà costretta ad abbandonare definitivamente il gioco. Nell'attesa, sono emerse nuove e sconcertanti indiscrezioni riguardanti il destino della modella brasiliana nella Casa.

Stando alle ultime indiscrezioni, Helena stasera perderà al televoto e sarà costretta ad abbandonare il reality show. Una talpa presente in studio durante l'ultima puntata ha raccontato che un'autrice avrebbe rivelato a Beatrice Luzzi che la prossima eliminata sarà proprio la modella brasiliana. Non solo. L'account di Agent Beast, da sempre informatissimo sulle dinamiche del Gf, ha twittato che l'eliminazione della Prestes sarebbe stata prevista già da settimane. Pare che il suo ruolo non sia più così centrale: "Il suo consenso dentro la produzione è calato, e alcuni autori la considerano sacrificabile se serve per far spazio a dinamiche più fresche (tipo Zeudi)". Come giustificheranno l'uscita di Helena, visto il suo numerosissimo fandom che la sostiene da ormai tanti mesi? Staremo a vedere!

