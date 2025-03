Grande Fratello, "la produzione vuole fuori Helena Prestes, domani sarà eliminata", l'indiscrezione shock

News VIP

Emergono rumors sconcertanti sul Grande Fratello. Gli autori vogliono Helena Prestes fuori dai giochi e si ipotizza la sua eliminazione domani, nel corso della 39esima puntata del reality show.

Questa edizione che qualcuno ha definito "horror" del Grande Fratello, durante la quale il team dei bulli pare abbia la meglio su concorrenti di diverso e ben altro livello, emergono nuove, sconcertanti indiscrezioni che riguarderebbero Helena Prestes.

Grande Fratello, domani è prevista l'uscita di Helena Prestes

Secondo quanto è emerso dal web, domani, la modella brasiliana, tra le protagoniste indiscusse dell'edizione, sarà eliminata senza nemmeno arrivare alla finale. Ma andiamo con ordine e comprendiamo bene cosa è emerso.

Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, una talpa presente nello studio ha raccontato che un'autrice avrebbe rivelato a Beatrice Luzzi che la prossima eliminata sarà Helena Prestes. La notizia è diventata talmente virale che l'opinionista ha voluto smentire in prima persona:



"Ma non è così. Ci siamo tutti confrontati sui possibili andamenti del voto, senza avere nessuna certezza"

Una risposta abbastanza strana considerando che al televoto, almeno sulla carta, Helena ha il fandom più numeroso. In nomination, infatti ci sono Chiara Cainelli, Stefania Orlando e Helena Prestes. Sulla carta, come detto, Helena ha molti più sostenitori, quindi come si spiega il ragionamento della Luzzi?

Inoltre, udite udite, l'account di Agent Beast, da sempre informatissimo sulle dinamiche del reality, ha twittato che l'eliminazione di Helena sarebbe stata prevista già da settimane. Pare che il suo ruolo nel programma non sia più così centrale e che il Gf abbia bisogno di un colpo di scena.

LA VERITÀ SU HELENA – Fino a poco fa era al centro di tutto, ma ora non è più così prioritaria. Il suo consenso dentro la produzione è calato, e alcuni autori la considerano sacrificabile se serve per far spazio a dinamiche più fresche (tipo Zeudi).

E ancora:

"Le sue dinamiche sono considerate chiuse, il ruolo da fidanzata non convince. Signorini la sostiene, ma gli autori vogliono sacrificarla per dare uno shock al pubblico. A lcuni autori hanno già preparato la clip per una sua uscita elegante, in stile “eroina caduta” "Stanno pensando a un’uscita elegante, così da non far sembrare che la stiano "buttando fuori". Ma non è più intoccabile."

Dunque, se Helena Prestes domani verrà eliminata, sappiamo già che è stata un'idea degli autori. Un degno finale, appunto, di un'edizione horror, totalmente da dimenticare.

