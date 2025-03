Grande Fratello, ex gieffina lancia una frecciata a Beatrice Luzzi: "In tanti si sono ricreduti e scusati"

News VIP

L'opinionista Beatrice Luzzi continua a stare al centro delle critiche per il comportamento assunto in studio nei confronti di alcuni concorrenti del Grande Fratello.

Beatrice Luzzi è finita al centro delle polemiche per il comportamento assunto in studio durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Se nella Casa è stata criticata da Helena Prestes, fuori è finita nel mirino di alcuni ex concorrenti, che hanno colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Beatrice Luzzi al centro delle critiche

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri lunedì 10 marzo 2025 su Canale 5, Stefania Orlando e Shaila Gatta si sono rese protagoniste di un duro confronto in cui sono volate pesanti accuse. A dire la loro sulla questione ci hanno pensato le due opinioniste del reality show. Ma se Cesara Buonamici ha criticato il linguaggio usato dalla concorrente campana, Beatrice Luzzi si è scagliata contro la bionda showgirl definendola "prepotente, cattiva e maestrina":

Il comportamento della Luzzi, che quest'anno tende a difendere personaggi come Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato e Shaila, ha fatto storcere il naso al pubblico di Canale 5. Il motivo? I concorrenti che molto spesso difende in studio hanno, a giudizio degli utenti, delle personalità e modi di fare simili a quelli di alcuni che nella Casa ha attaccato e dalle quali si è difesa.

Proprio Massimiliano Varrese e Anita Olivieri hanno rotto il silenzio e lanciato delle frecciatine all'opinionista dell'attuale edizione del Gf ed ex loro compagna di avventura. Se l'attore ha ricondiviso un messaggio inviatogli da un utente che gli ha scritto "Ti chiedo scusa, un anno fa pensato che Bea fosse la vittima e voi i carnefici", l'ex gieffina romana ha rilasciato un'intervista a Che Donna in cui si è espressa sui telespettatori che si sono ricreduti su Beatrice:

Il GF non è stata un’esperienza semplice. A un certo punto io mi ero resa conto che ero diventata un personaggio principale per la questione degli scontri con Beatrice [...] Uscendo però molti si sono ricreduti. Tanti seguivano un’altra fazione e poi hanno cambiato idea, addirittura alcuni si sono scusati. Tanti si sono ricreduti dopo qualche uscita di Beatrice da opinionista? Non ho problemi a dire che una persona si rivela da sola e non ha bisogno di aiuto. La persona che sei a un certo punto esce, è difficile nascondersi. E infatti sono felice di questa sua opportunità.

Lorenzo fuori controllo al Gf

Non c'è pace per Stefania Orlando, che continua a stare al centro delle dinamiche del Grande Fratello, nel bene e nel male. L'amata concorrente, che stasera rischia di dover abbandonare definitivamente il gioco a un passo dalla finalissima, è finita nuovamente nel mirino di Lorenzo Spolverato, che ormai non perde occasione di criticarla e cercare lo scontro nella Casa.

Ora, tuttavia, i gesti di Spolverato sono andati oltre al confronto. Mentre la showgirl era intenta a lavare i piatti in cucina, il modello milanese si è avvicinato più volte alle sue spalle mimando gesti volgari sotto lo sguardo di altri inquilini della casa che non hanno mosso un dito per rimproverarlo, anzi hanno cominciato a ridere.

Non contento, Spolverato è poi andato in camera da letto e ha iniziato a saltare sopra il letto della donna con le scarpe tutte sporche di terra. Speriamo davvero che stasera Alfonso Signorini mandi in onda il filmato e prenda qualche serio provvedimento disciplinare nei confronti del ragazzo, che ormai è completamente fuori controllo!

