Grande Fratello, Giglio finisce nel mirino delle Monsè: la velenosa frecciata sui social delle due ex gieffine

Dopo essersi scontrate più volte con Le Non è la Rai, Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia hanno puntato il dito contro Giglio. Ecco cosa hanno detto sui social le due ex concorrenti del Grande Fratello.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 10 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti in corsa per la vittoria finale c'è anche il giovane parrucchiere Giglio, che nelle ultime ore è finito nel mirino di Maria e Perla Maria Monsè.

Le Monsè contro Giglio

Dopo Le Non è la Rai, anche Giglio è finito nel mirino de Le Monsè! Il motivo? Commentando il ritorno nella Casa di Mattia Fumagalli durante la messa in onda della 37esima puntata del Grande Fratello, il giovane concorrente ha definito "trash" Maria Monsè e la figlia Perla Maria Paravia: "Non so se è più trash questo o quello delle Monsé". Affermazioni che non sono passate inosservate alle dirette interessate, che non hanno perso occasione di replicare.

Le Monsè sono infatti intervenute sui social e lanciato una frecciata a Giglio. "Ma Giglio che dice che noi siamo trash…ma lui si è visto? Perché come si veste, che acconciature che si fa…Lui invece chi è?" ha ironicamente domandato Perla seguita dalla madre Maria "Basta guardare la sua ultima acconciatura di lunedì scorso, che io definirei clamorosamente oscena. Aveva un pallino qua…tipo di lana riccetta…due piroletti che scendevano in questo modo…Ma dove stava andando, al saggio di danza?". Non solo. Le due ex discusse concorrenti dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 hanno anche condiviso l’estratto di un video in cui il ragazzo dichiarava di non voler andare a trovare le Monsé a Porto Cervo: "Ieri tutti dicevano che volevano venire a Porto Cervo da me, perché io li ho invitati, e lui ci teneva a dire che non ci vuole andare. Che tra l’altro, io l’ho chiesto agli altri, non a lui".

Non contenta, la Monsè ha anche lanciato una velenosa stoccata a Giglio condividendo su Instagram delle foto del gieffino con sottofondo musicale il brano Cervo a primavera di Riccardo Cocciante. Un chiaro riferimento ai rumors che circolavano sul presunto tradimento della sua fidanzata Yulia Bruschi. Alfonso Signori deciderà di mostrare al ragazzo cosa hanno detto le due ex concorrenti? E come reagirà lui?

Lorenzo Spolverato sotto accusa

La nuova puntata metterà a dura prova i protagonisti del Grande Fratello visto che è stato fatto credere loro che la votazione porterà all’eliminazione di un concorrente. In realtà, il risultato decreterà il terzo finalista. Chi, tra Zeudi Di Palma, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti, riuscirà a conquistare un posto nella finale? Secondo i sondaggi online potrebbe trionfare la bionda showgirl, mentre stando alle ultime votazioni, e considerando l'agguerrito fandom, potrebbe avere la meglio l'ex Miss Italia.

Stasera si parlerà ancora una volta del comportamento decisamente sopra le righe assunto da Lorenzo Spolverato nella Casa. Il modello milanese si è lasciato andare a delle affermazioni davvero poco carine nei confronti di Javier Martinez e non solo. Stando alle rivelazioni di Jessica Morlacchi, il finalista avrebbe tirato un pugno al muro, svegliandola. La produzione deciderà almeno questa volta di prendere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti?

