Grande Fratello, Chiara Cainelli svela: "Mi vogliono tutti fuori. Se esco contro Stefania Orlando mi rode" (VIDEO)

Le concorrenti Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma analizzano il comportamento di Helena Prestes nella Casa e si interrogano su chi potrebbe essere eliminata nella nuova puntata del Grande Fratello.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 10 marzo su Canale 5 e vedrà la proclamazione della terza finalista di questa edizione. Cinque le concorrenti al televoto: Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Zeudi Di Palma, Mariavittoria Minghetti e Stefania Orlando.

Helena nel mirino di Chiara, Shaila e Zeudi

La finale del Grande Fratello si avvicina e le dinamiche si fanno sempre più definite, soprattutto tra le ragazze, che sembrano schierarsi con maggiore decisione. Tra tutte, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma si sono riunite per parlare del cambiamento di atteggiamento di Helena Prestes e interrogarsi su chi potrebbe essere eliminata stasera. Secondo la concorrente trentina, la modella brasiliana si è tranquillizzata nei loro confronti perché ha ricevuto numerose critiche per il suo comportamento.

"Si è calmata perché la settimana scorsa è stata parecchio criticata. Non ti ha nominata perché ora la priorità sono io. Secondo me io e te siamo sullo stesso piano delle Nomination" ha dichiarato Chiara rivolgendosi a Shaila, che ha accusato Helena di evitare uno scontro diretto con lei "Mi vuole fuori, ma senza mandarmi direttamente in Nomination, senza scontrarsi con me".

Zeudi, invece, è convinta che i concorrenti dell'altro gruppo vogliono fuori sia lei che Chiara. "Chiara si, ma te no. Noi diamo più fastidio rispetto a te" ha prontamente replicato Shaila. Sia l'ex velina di Striscia la Notizia che la fidanzata di Alfonso D'Apice hanno concordato sul fatto che la giovane ex Miss Italia sia considerata “comoda” perché, proprio come Tommaso Franchi e Giglio, dopo le discussioni o i confronti tende sempre a perdonare tutti.

La frecciata di Chiara a Stefania

Chiuso il capitolo Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Shaila Gatta hanno parlato della puntata di stasera del Grande Fratello. Essendo tutte e tre in Nomination insieme a Stefania Orlando e Mariavittoria Minghetti, hanno iniziato a interrogarsi su chi potrebbe uscire dal gioco. Sia la ballerina che l'ex Miss Italia hanno puntato il dito contro la showgirl, accusandola di essere diventata ripetitiva e insinuando che ormai non abbia più nulla da offrire alla Casa.

Pur essendo consapevole del rischio di uscire contro la Orlando, la Cainelli ha ammesso: "Se esco io mi rode. Se andiamo io e te, va bene. Io e Shaila, va bene. Ma se andiamo io e Stefania, mi rode". Quello che le concorrenti però non sanno è che il televoto non è per l'eliminazione, ma per la proclamazione della terza finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Chi, dopo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, riuscirà a conquistarsi un posto nella finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 10 marzo 2025 allw 21.40 circa su Canale 5.

