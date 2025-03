Grande Fratello, Lorenzo Spolverato squalificato? Jessica Morlacchi racconta cosa è successo nella notte

News VIP

Lorenzo Spolverato rischia la squalifica dal Grande Fratello? Jessica Morlacchi ha rivelato a Stefania Orlando e Helena Prestes di essere stata svegliata da un pugno che il finalista avrebbe tirato al muro nella notte.

Stasera, lunedì 10 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, il finalista Lorenzo Spolverato è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico che potrebbe cambiare per sempre il suo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Jessica Morlacchi contro Lorenzo Spolverato al Gf

Lorenzo Spolverato è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello, nel bene e nel male. Il giovane concorrente, infatti, è stato spesso ripreso in diretta per i suoi modi di fare decisamente sopra le righe. Una situazione che, come rivelato da Jessica Morlacchi, si sarebbe ripetuta anche stanotte. Visibilmente nervosa, la discussa finalista del reality show di Canale 5 ha raggiunto Helena Prestes e Stefania Orlando lamentandosi del comportamento irrispettoso del ragazzo:

Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata. No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anche io, tanto non ho nulla da fare, quindi stanotte ci divertiamo. È successo cinque minuti fa, ma se mi svegliano non riesco a riaddormentarmi. Non gli frega nulla degli altri. Questo arriva e tira i pugni...

A farle eco la Orlando. La showgirl ha aggiunto che poco prima Spolverato aveva tirato un pugno anche alla porta mentre parlava con Shaila Gatta: "Infatti ho sentito un rumore e che aveva dato un cazzotto. Ma prima ha tirato un pugno anche alla porta. Non gli importa più nulla a nessuno". Sui social in moltissimi stanno chiedendo a gran voce la squalifica dal gioco del finalista, ma cosa deciderà di fare il Gf? La produzione deciderà di intervenire con una decisione drastica o gli daranno l'ennesima possibilità di rimanere in gioco?

Lorenzo al centro delle polemiche

Si fa sempre più insistente l’indiscrezione riguardo una possibile squalifica di Lorenzo Spolverato dalla Casa del Grande Fratello. Sebbene sia già stato eletto dal pubblico come primo finalista, i suoi atteggiamenti hanno fatto molto discutere negli ultimi tempi, tanto da diventare argomento di dibattito anche nei salotti Rai.

Nella trasmissione “Uno Mattina in Famiglia”, Gianni Ippoliti ha raccontato di aver ricevuto molte segnalazioni riguardo alcuni atteggiamenti inaccettabili di Lorenzo, chiedendosi come mai gli sia ancora permesso di rimanere nella Casa. Anche la giornalista Grazia Sambruna ha più volte espresso il suo disappunto, ritenendolo un personaggio inadatto alla televisione.

Se da una parte in molti si sono schierati dalla parte dei giornalisti, incolpando Alfonso Signorini e il GF per non aver squalificato Lorenzo, dall'altra parte alcuni ritengono esagerato quest’accanimento nei confronti del concorrente milanese. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda stasera lunedì 10 marzo 2025 su Canale 5 e che vedrà la proclamazione del terzo finalista. Al televoto Stefania Orlando, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti.

