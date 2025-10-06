Grande Fratello: esplode la lite tra Grazia e Domenico, "Non ti permettere mai più!" [VIDEO]

News VIP

Tensione al Grande Fratello, Grazia Kendi esplode e racconta un dolore del passato.

La nuova edizione del Grande Fratello è partita da pochi giorni ma già mette in mostra gli scontri e le dinamiche che appassionano il pubblico. Tra i primi contrasti che hanno segnato la settimana c’è stato un acceso battibecco tra Grazia Kendi e Domenico D’Alterio, che ha scatenato pianti, urla e una confessione molto forte da parte della concorrente.

Grande Fratello: lite furiosa, Grazia sbotta e poi fa una confessione drammatica

Tutto è nato da una frase di Domenico che ha definito Grazia incapace in certe cose, dicendo che “non sa fare niente”. L’accusa è stata presa malissimo dall’inquilina, che ha perso la calma e ha risposto con parole cariche di rabbia ed emozione:

“Ma come ca**o ti permetti? Ma cosa ne sai tu di quello che ho fatto io nella vita? Che mi sono fatta un cu*o così? Che ca**o ne sai tu? Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere. Non ti permettere mai più di dire che io fuori da qui non so fare un ca**o perché non ne sai niente. Impara a parlare, maleducato. Maleducati uno dopo l’altro, ma mollami pure tu, sto maleducato.

Più sei giusta e ti fai i caacci tuoi e più ti rompono i co*lioni. Devono per forza rompermi le pa** così. Nominatemi e mandatemi a casa allora se mi dovete far stare così, perché io sono entrata qua dentro per dare un po’ di leggerezza alla mia vita di me*da, perché in 25 anni non ho mai avuto dieci minuti di felicità in vita mia e non sono entrata qua a farmi venire le angosce. Al prossimo che mi chiede qualcosa prendo un tavolo e glielo sbatto in faccia!”

Grande Fratello, la dolorosa confessione di Grazia

Dopo lo sfogo, la tensione si è spostata all’esterno, in giardino, dove Grazia si è calmata ma ha poi compiuto un passo ancora più intimo e doloroso: ha accennato a circostanze del suo passato che spiegano parte della sua reazione e che gettano nuova luce sul suo stato d’animo nella Casa. Con voce carica di amarezza ha detto:

“Se mi vogliono buttare fuori cosa me ne frega a me, mi vogliono buttare fuori perché non gli racconto la storia della mia vita. Vuoi vedere che se io secondo giorno dicevo ‘ciao sono Grazia e a 8 anni ho subito degli abusi ses*uali e ho perso una causa a 13 anni’ a quest’ora ero la preferita?”

Le parole hanno provocato un immediato silenzio tra i coinquilini e sollevato un’ondata di commenti tra il pubblico e sui social. Il confronto con Domenico ha toccato così corde personali per Grazia, che nelle sue urla ha condensato frustrazione, stanchezza e la volontà di non essere giudicata frettolosamente.

Questa sera andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello, in diretta su Canale 5. Oltre all'arrivo di nuovi concorrenti, si preannuncia un appuntamento carico di sorprese e tensioni in vista della toccante confessione della 25enne milanese.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .