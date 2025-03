Grande Fratello, Mattia Fumagalli si sbilancia sui concorrenti e svela: "Ho un conto in sospeso con..."

News VIP

Mattia Fumagalli senza freni sui concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello. L'ex amato gieffino rivela il nome del concorrente più stratega e quale sarebbe il suo podio ideale, tutto al femminile: "Helena, Jessica e Mavi!".

Mattia Fumagalli è stato uno dei protagonisti più iconici dell'attuale edizione del Grande Fratello. Raggiunto dai microfoni della pagina social del reality show di Canale 5, il maestro di sci ha indicato il nome del concorrente più stratega della Casa e svelato che il suo podio ideale tutto sarebbe tutto al femminile.

Le confessioni di Mattia Fumagalli

Mattia Fumagalli è stato eliminato dal gioco durante la 36esima puntata del Grande Fratello. L'ex concorrente ha perso al televoto flash contro Chiara Cainelli ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini a poche settimane dalla finale. Nonostante l'eliminazione, però, il maestro di sci ha conquistato tutti con la sua schiettezza e spiccata ironia.

Raggiunto dai microfoni della pagina Tik Tok del Gf, Fumagalli ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan circa la sua breve, ma intensa, esperienza televisiva vissuta nella Casa più spiata d'Italia: "Il ricordo più bello quando mi sono travestito con i vestiti di Maria Teresa. Il peggiore risvegliarmi con Shaila e Lorenzo". L'ex concorrente ha poi continuato rivelando che la persona più sincera e che gli manca di più è la modella Helena Prestes.

Leggi anche Lorenzo torna all'attacco contro Helena e Javier al Gf

Durante il suo percorso non sono mancati gli accesi scontri con Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato. A proposito del primo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini, Fumagalli lo ha indicato come il più stratega della Casa: "L'ho detto mille volte. Lo nominerei perché proprio non cozziamo". E poi ancora, Mattia ha svelato di avere un conto in sospeso con Federico Chimirri e Chiara Cainelli e quale sarebbe il suo podio ideale: "Il podio ideale sarebbe formato da Helena, Jessica e Mavi". Al momento, delle tre nominate, solo Jessica Morlacchi è riuscita a conquistare un posto nella finale!

Salta il doppio appuntamento settimanale del Gf

Mancano solo quattro puntate alla fine di questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello. Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, ci sarà un cambio di programmazione per le ultime dirette del reality condotto da Alfonso Signorini: "Prima della finale del 31 marzo ci saranno appena tre puntate, che saranno caratterizzate da diverse eliminazioni, considerando che nella Casa vivono ancora 11 inquilini". Questa settimana, quindi, sarà l'ultima in cui il programma andrà in onda con due appuntamenti.

Ricordiamo che la finale andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo e, al momento, ci sono solo tre finalisti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. I concorrenti ancora in corsa per la vittoria sono: Luca Giglioli (Giglio), Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez e Shaila Gatta. L'appuntamento con il Gf è per stasera, giovedì 13 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Chi sarà il/la prossimo/a eliminato/a?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.