Grande Fratello, Stefania Orlando presa di mira da Beatrice Luzzi: ''Sei cattiva''

Dopo il confronto con Shaila Gatta nella puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando finisce nel mirino di Beatrice Luzzi che ci va giù pesante con la gieffina.

Si accendono i toni durante la puntata del Grande Fratello in onda su Canale 5. Alfonso Signorini ha mostrato un confessionale shock di Shaila Gatta che ha innescato un confronto furioso con Stefania Orlando. L’opinionista Beatrice Luzzi, tuttavia, non ha preso le parti della presentatrice e anzi, l’ha attaccata duramente. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Shaila Gatta contro Stefania Orlando: il confronto

Nel corso della settimana, in prossimità della festa della donna, Stefania Orlando e Shaila Gatta si sono scontrate duramente quando l’ex Velina di Striscia la Notizia ha accusato la presentatrice di essere stata cattiva nei confronti di Lorenzo Spolverato proprio quando il gieffino ha avuto un grande crollo emotivo. Stefania si è risentita per questa parola forte e Shaila ha chiesto scusa, salvo poi correre in confessionale e ammettere di aver abbracciato Stefania con un “abbraccio di Giuda”, non pensando di volersi davvero scusare e ammettendo di essere stata falsa in questa occasione.

Vedendo il confessionale, Stefania ci è rimasta molto male e Signorini ha voluto riprendere pubblicamente le due gieffina durante la puntata, che ha eletto Zeudi Di Palma finalista, dichiarando che sono volate parole troppo grosse. Gatta ha confermato di essere stata falsa per dare una lezione a Stefania, mentre lei ha sottolineato di essersi sbagliata sul suo conto perché, a quanto pare, lei è finta come il suo fidanzato Lorenzo. A questo punto, nel confronto, è intervenuta anche Beatrice Luzzi che ha preso le parti dell’ex Velina di Striscia la Notizia senza tanti giri di parole.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi esagera con Stefania Orlando

Durante il confronto con Shaila Gatta nella puntata del Grande Fratello, Stefania Orlando si è risentita per il gesto falso della ballerina che l’ha abbracciata chiedendole scusa per averle dato della cattiva. Shaila, tuttavia, ha poi ribadito di pensare quella parola e di averla voluta in qualche modo punire perché più volte si è sentita attaccata dalla Orlando. Sulla questione è intervenuta anche Beatrice Luzzi, che palesemente simpatizza per l’ex Velina di Striscia la Notizia, accusando Stefania di voler fare la maestrina e di dispensare giudizi, parlando sempre sopra e facendo la prepotente.

“Lei si è permessa di dare giudizi a destra e manca, quando poi le hanno dato della ruffiana due giorni a piangere è stata. Apriti cielo e spalancati terra. Ti hanno mandato l’amica in soccorso, l’ambulanza ti abbiamo mandato. La verità è che tu giochi sulla pelle degli altri e mai sulla tua”.

Mentre Cesara Buonamici ha preso immediatamente una posizione opposta, schierandosi dalla parte di Stefania e rimproverando Shaila per le parole forti ed esagerate nei confronti della collega gieffina, Orlando ha preso parola per confermare che è evidente che Beatrice non sia dalla sua parte e ribadendo poi di non essere cattiva, ma semplicemente sincera, non prendendo in giro il pubblico con storie false ma rispettando sempre ciò che pensa davvero. Forse un commento un po' esagerato da parte di Luzzi? Sicuramente come opinionista sembra aver scordato cosa vuol dire vivere nella casa del GF.

