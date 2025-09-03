Grande Fratello, ex concorrente dell'ultima edizione nel cast di un reality show spagnolo

News VIP

Dopo aver conquistato tutto il pubblico del Grande Fratello, l'attore ed ex gieffino Iago Garcia è pronto a rimettersi in gioco sulla pista da ballo di Bailando con las Estrellas.

Nuova avventura per un ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Si tratta dell'attore spagnolo Iago Garcia, che sarà tra i concorrenti della versione spagnola di Ballando con le Stelle, il talent show che partirà il 13 settembre 2025 su Telecinco.

Iago Garcia: dal Gf a Bailando con las Estrellas

Fervono i preparativi per il nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, che partirà ufficialmente il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5. Un'edizione davvero speciale, che promette di dare al popolare reality show una nuova identità, più semplice, essenziale, e meno sensazionalistica rispetto al passato.

In attesa di scoprire da chi sarà formato il cast, un amato concorrente della passata edizione del popolare reality show condotto da Alfonso Signorini è pronto a rimettersi in gioco sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Iago Garcia, che ha continuato a stare al centro dell'attenzione mediatica anche una volta uscito dalla Casa soprattutto per la sua breve ma intensa storia con Amanda Lecciso.

Garcia, che con la sua schiettezza e determinazione ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5, sarà nel cast della nuova edizione di Bailando con las Estrellas, la versione spagnola del talent show di successo Ballando con le Stelle.

Iago Garcia nel cast di Bailando con las Estrellas

È ufficiale! Iago Garcia è un concorrente della nuova edizione di Bailando con las Estrellas, la versione spagnola di Ballando con le Stelle. Il talent show sarà condotto da Jesús Vázquez e Valeria Mazza e vedrà scendere in pista diversi nomi di spicco dello spettacolo spagnolo: Barbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Pepe Navarro, Manu Tenorio e Jorge González.

Per l'ex amato concorrente del Grande Fratello non si tratta della sua prima esperienza da ballerino Per chi non lo sapesse, Iago ha partecipato e vinto l'undicesima edizione di Ballando con le stelle insieme a Samanta Togni. Riuscirà a replicare il successo anche in Spagna? Staremo a vedere!

