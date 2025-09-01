Grande Fratello, bufera su Helena Prestes e Javier Martinez: “Viaggio pagato dai fan"

News VIP

Helena Prestes e Javier Martinez a New York in prima classe infiammano le polemiche. La coppia nata nell'ultima edizione del Grande Fratello sotto accusa.

Hanno condiviso sui social quello che avrebbe dovuto restare un contenuto riservato agli abbonati, ma la clip è diventata virale e ha scatenato una vera bufera. Helena Prestes e Javier Martinez, ex concorrenti del Grande Fratello, sono finiti al centro delle polemiche dopo aver raccontato del loro recente viaggio a New York, interamente finanziato dai Helevier, ovvero i sostenitori della coppia.

Helena Prestes e Javier Martinez Il viaggio “regalato” dai sostenitori

Tornati da New York, i due ex gieffini hanno deciso di ringraziare i loro follower attraverso una storia Instagram a pagamento, in cui hanno ammesso che il viaggio – effettuato addirittura in business class – era stato un regalo dei fan.

Nelle clip, la modella brasiliana ha dichiarato:

“Vogliamo ringraziare i nostri fan che ci hanno regalato un viaggio e noi abbiamo fatto un viaggio in business class, quindi ci stiamo sentendo molto top”.

Anche Javier ha aggiunto:

“Infatti questo è tutto merito vostro come dico sempre. Ragazzi, vi amiamo”.

E ancora, Helena:

“Grazie davvero del regalo, abbiamo fatto questo viaggio e speriamo tanti altri”.

Javier, scherzando ma non troppo, ha lanciato anche una proposta:

“La prossima destinazione vorrei che fosse il Giappone, sempre se lei ha il coraggio di venire”.

Il problema è sorto quando quella storia – riservata solo agli abbonati – è stata diffusa pubblicamente da qualcuno. Il contenuto ha fatto rapidamente il giro del web e i due sono stati sommersi dalle critiche. Molti utenti hanno accusato la coppia di ostentare lusso e privilegi grazie ai soldi dei fan, trasformando quello che voleva essere un ringraziamento in un boomerang mediatico. Helena non ha preso bene la fuga di contenuti. La modella si è detta infastidita dal fatto che una storia privata, destinata a chi aveva pagato per seguirla, sia finita alla mercé di tutti, finendo così per alimentare le polemiche:

“Era un contenuto per gli abbonati, non doveva uscire fuori”.

Il caso divide: da un lato ci sono i sostenitori che continuano a difendere Helena e Javier e chi accusa la coppia (e non è nemmeno il primo caso) di approfittarsi dei loro sostenitori che sprecherebbero del denaro in maniera futile e insensata verso chi, probabilmente, può già permettersi certe spese.

