Grande Fratello, bufera su Helena Prestes e Javier Martinez: “Viaggio pagato dai fan"

Anita Nurzia

Helena Prestes e Javier Martinez a New York in prima classe infiammano le polemiche. La coppia nata nell'ultima edizione del Grande Fratello sotto accusa.

Grande Fratello, bufera su Helena Prestes e Javier Martinez: “Viaggio pagato dai fan"

Hanno condiviso sui social quello che avrebbe dovuto restare un contenuto riservato agli abbonati, ma la clip è diventata virale e ha scatenato una vera bufera. Helena Prestes e Javier Martinez, ex concorrenti del Grande Fratello, sono finiti al centro delle polemiche dopo aver raccontato del loro recente viaggio a New York, interamente finanziato dai Helevier, ovvero i sostenitori della coppia.

Helena Prestes e Javier Martinez Il viaggio “regalato” dai sostenitori

Tornati da New York, i due ex gieffini hanno deciso di ringraziare i loro follower attraverso una storia Instagram a pagamento, in cui hanno ammesso che il viaggio – effettuato addirittura in business class – era stato un regalo dei fan.

Nelle clip, la modella brasiliana ha dichiarato:

“Vogliamo ringraziare i nostri fan che ci hanno regalato un viaggio e noi abbiamo fatto un viaggio in business class, quindi ci stiamo sentendo molto top”.

Anche Javier ha aggiunto:

“Infatti questo è tutto merito vostro come dico sempre. Ragazzi, vi amiamo”.

E ancora, Helena:

“Grazie davvero del regalo, abbiamo fatto questo viaggio e speriamo tanti altri”.

Javier, scherzando ma non troppo, ha lanciato anche una proposta:

“La prossima destinazione vorrei che fosse il Giappone, sempre se lei ha il coraggio di venire”.

Il problema è sorto quando quella storia – riservata solo agli abbonati – è stata diffusa pubblicamente da qualcuno. Il contenuto ha fatto rapidamente il giro del web e i due sono stati sommersi dalle critiche. Molti utenti hanno accusato la coppia di ostentare lusso e privilegi grazie ai soldi dei fan, trasformando quello che voleva essere un ringraziamento in un boomerang mediatico. Helena non ha preso bene la fuga di contenuti. La modella si è detta infastidita dal fatto che una storia privata, destinata a chi aveva pagato per seguirla, sia finita alla mercé di tutti, finendo così per alimentare le polemiche:

“Era un contenuto per gli abbonati, non doveva uscire fuori”.

Il caso divide: da un lato ci sono i sostenitori che continuano a difendere Helena e Javier e chi accusa la coppia (e non è nemmeno il primo caso) di approfittarsi dei loro sostenitori che sprecherebbero del denaro in maniera futile e insensata verso chi, probabilmente, può già permettersi certe spese.

Anita Nurzia
