Grande Fratello, ecco la data della Finale e quella di debutto di The Couple con Ilary Blasi

Svelata la data della Finale del Grande Fratello di Alfonso Signorini e quando inizierà il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, The Couple.

Quando finisce il Grande Fratello? Alfonso Signorini ha finalmente svelato ai concorrenti e al pubblico la data della Finale di questa edizione del reality show di Canale 5, lasciando il posto a The Couple di Ilary Blasi. Ecco tutti i dettagli.

Grande Fratello, ecco quando andrà in onda la Finale

La nuova edizione del Grande Fratello non è certamente la più amata degli ultimi anni, anche se i suoi protagonisti continuano a monopolizzare l’attenzione del pubblico, soprattutto a causa di discussioni feroci e momenti che avremmo certamente fatto a meno di vedere. I concorrenti del reality show di Canale 5 iniziano a essere stanchi, anche perché al momento sono stati annunciati solamente i primi due finalisti ovvero Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato, che ha avuto un faccia a faccia con Iago Garcia nel corso dell’ultima puntata andata in onda in prima serata. Finalmente, Alfonso Signorini ha deciso di rivelare al pubblico e agli inquilini della casa più spiata d’Italia la data della Finale, non prima di averli terrorizzati parlando di altri lunghissimi mesi di reclusione forzata.

L’ultima puntata del Gf andrà in onda lunedì 31 marzo 2025, e sarà eletto il vincitore di questa stagione. Ma chi sarà? Certamente ci sono molti contendenti al trono dal momento che diversi gieffini godono di una forte popolarità tra il pubblico, con fandom agguerriti che fanno di tutto per votarli e portarli alla vittoria come nel caso di Lorenzo Spolverato, ma anche Shaila Gatta e Helena Prestes. Proprio la modella ha avuto un crollo in settimana dopo l’annuncio di Jessica Morlacchi in finale: Helena si è mostrata scoraggiata non capendo perché al pubblico è arrivata maggiormente la sua rivale, nonostante lei abbia fatto un percorso pieno di colpi di scena e momenti di pathos, che hanno coinvolto tutti, ponendosi come una delle grandi regine di questa edizione del Gf.

The Couple di Ilary Blasi, quando inizia?

Dal momento che Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del Grande Fratello in onda in prima serata su Canale 5, ha svelato quando sarà la data della finale ovvero il 31 marzo 2025, sembra che non ci sarà pausa tra l’ultima puntata del reality show e il nuovo programma di Ilary Blasi ovvero The Couple. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, infatti, inizierà il 7 aprile 2025 sempre in prima serata su Canale 5. Il nuovo reality show condotto dalla presentatrice romana ci saranno coppie del mondo dello spettacolo, coppie che possono esserlo anche nella vita reale, oppure solo sul palco ma anche rivali, che si metteranno alla prova con prove fisiche e psicologiche.

Nel cast anche Soleil Sorge e Alex Belli, i due legati dalla chimica artistica che hanno fatto sognare il pubblico del GF tenendo banco con i loro drammi e con il triangolo con Delia Duran per lunghi mesi. C’è grande entusiasmo per l’inizio di questo nuovo programma ma soprattutto per il ritorno di Ilary, che lo scorso anno ha potuto condurre solo Battiti Live registrando comunque un grande successo per il programma musicale dell’estate, e i fan non vedono l’ora di vederla nuovamente al timone di un reality show dopo diverso tempo.

