Grande Fratello, faccia a faccia tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato (VIDEO)

Dopo l’eliminazione di Iago Garcia dalla casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha espresso forti parole sul gieffino. Nel corso dell’ultima puntata di Canale 5, arriva il faccia a faccia.

È noto che tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato non corre buon sangue. I due si sono scontrati durante tutto il loro percorso nella casa del Grande Fratello, fino a quando l’attore spagnolo è stato eliminato al televoto e Lorenzo ha gioito non poco della situazione. Durante l’ultima puntata del reality show in onda su Canale 5, Lorenzo e Iago si sono confrontati prima che Alfonso Signorini improvvisasse uno scherzo a Spolverato.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato incontra Iago Garcia

Puntata difficile per Lorenzo Spolverato. Il primo finalista uomo della nuova edizione del Grande Fratello è finito al centro delle polemiche per la sua reazione di estrema rabbia nei confronti della fidanzata Shaila Gatta. Furioso per una discussione sulla gelosia che la ballerina avrebbe, secondo lui, provato per il suo rapporto con Chiara Cainelli, Lorenzo ha perso la calma urlando e poi prendendosela con alcuni oggetti nell’armadio di Shaila, che ha distrutto in preda ad un raptus. Il comportamento di Lorenzo non è piaciuto al pubblico ma, come prevedibile, in puntata Alfonso Signorini ha provato a cercare una spiegazione razionale dopo averlo ammonito appena, fino a quando Shaila ha ammesso di non voler continuare la relazione.

Gli Shailenzo si sono detti addio, ma siamo abbastanza certi che questa decisione non sarà quella definitiva dato che questa coppia è davvero imprevedibile. Nel frattempo, Signorini ha nuovamente tirato in ballo Lorenzo parlando di uno dei suoi maggiori rivali nella casa del Grande Fratello, ovvero Iago Garcia che ha dovuto lasciare il gioco ad un passo dalla finale dopo aver perso al televoto settimanale. In puntata sono stati mostrati i confessionali di Lorenzo, che si è detto davvero molto felice per l’addio di Iago, impuntando all’attore la colpa di voler sempre essere suo antagonista e di non aver cambiato mentalità sul suo conto, neppure dopo il soggiorno in tugurio, nonostante Iago stesso avesse ammesso di voler prendere il rapporto con più leggerezza. E così, non poteva mancare il faccia a faccia tra Lorenzo e Iago, ecco cosa si sono detti.

Faccia a faccia tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato nella casa del Grande Fratello: ecco il Video

Lorenzo VS Iago: GF, faccia a faccia in puntata tra Iago e Lorenzo!

Grande Fratello, Iago Garcia zittisce Lorenzo Spolverato!

Nel corso delle nuova puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha avuto modo di incontrare nuovamente Iago Garcia, uno dei suoi maggiori rivali, con il quale si è scontrato tante volte e non sembra esserci possibilità di pace. Dopo l’eliminazione dell’attore spagnolo, Lorenzo ha festeggiato apertamente la sua eliminazione e Alfonso Signorini ha deciso di provare a far chiarire i due con un breve confronto durante il quale Garcia ha totalmente zittito Spolverato. Quest’ultimo, infatti, ha ammesso di aver iniziato a non sopportare Iago dopo la sua permanenza nel Grande Fratello spagnolo, quando lui ha detto cose molto pesanti sul suo conto senza mai chiedere scusa. Lorenzo poi imputa a Iago di non aver rispetto delle donne, a causa della discussione con Shaila Gatta durante la quale l’attore ha zittito in malo modo l’ex Velina di Striscia la Notizia, ma a questo punto Garcia non è più riuscito a tacere.

“Tu dici a me che non tratto bene le donne? E tu non ti sei mai visto. Io sono molto equilibrato, io ti dovrei chiedere scusa perché? Sei molto egocentrico. Continuo a pensare tutto quello che ti ho detto su di te, e non ti chiederò scusa”.

Ha dichiarato Iago con il sorriso sulle labbra, a mo’ di sfottò nei confronti di Lorenzo che poche ore prima ha avuto una reazione incontrollabile e davvero terribile nei confronti della sua fidanzata, urlandole in faccia e strappando alcune lettere nel suo armadio. Insomma, Garcia ha subito spento Lorenzo che è stato poi interrotto a sua volta da Alfonso Signorini, il quale lo ha chiamato in confessionale per uno scherzo. Uno scherzo per il quale non ha riso nessuno!

