Grande Fratello, Helena Prestes scoraggiata: "Cos’ho fatto di sbagliato per non essere finalista?"

Helena si è confrontata con Javier dopo la aver perso la possibilità di diventare la prima finalista nel corso della 35esima puntata del Grande Fratello.

Durante la 35esima puntata del Grande Fratello, è stata annunciata la prima finalista donna dell'edizione. Dopo Lorenzo Spolverato, ufficialmente in finale c'è ora Jessica Morlacchi che ha vinto al televoto flash contro Helena Prestes (sulla carta favorita), Amanda Lecciso, Stefania Orlando.

Grande Fratello, Helena e la delusione per la mancata finale

Anche Alfonso Signorini si è dichiarato sorpreso di questo risultato considerando che la modella brasiliana può contare su un numeroso e agguerrito fandom che l'ha anche rivoluta fortemente in Casa dopo la sua eliminazione. Va detto come è stato ribadito più volte, che i vari fandom arrivano a coalizzarsi e Helena è stata quindi penalizzata dai sostenitori della coppia formata da Shaila e Lorenzo e le fan deluse delle Zelena, ovvero chi sosteneva la coppia tra Helena e Zeudi. Entrambi i fandom hanno quindi votato Jessica per impedire che Helen fosse la prima finalista.

La Prestes, nelle ultime ore, non ha nascosto una certa delusione per l'esito del televoto, chiedendosi anche cosa può aver sbagliato negli ultimi tempi.

Parlando con Javier, Helena ha esternato la sua amarezza:

"Cos’ho fatto di sbagliato per non essere finalista? Non so, avrò fatto qualcosa forse. Lo so che non mi dovrebbe importare, ma è una domanda“.

L'argentino ha quindi cercato di rassicurarla:

"Ma cosa ti importa? Non hai fatto nulla di sbagliato, non ci sono state cose brutte, semplicemente è andata così. Sei stata al televoto con una concorrente molto forte che è Jessica. Al televoto flash è stata più apprezzata dal pubblico, ma non significa che il pubblico non ti vuole

Helena ha poi dichiarato di essere in ogni caso contenta che Jessica sia arrivata in finale:

"Ma va bene preferisco Jessica a Shaila. Jessica se lo merita"

Poco dopo sfogandosi con Amanda Lecciso, Helena ha detto:

"Ho dato tanto e non è servito a niente. Mi sono fatta un mazzo così e alla fine vedono solo il peggio. Sono stanca, triste, non merito questo ".

La sorella di Helena, Mariana Prestes, ha commentato a 361 Lounge la vittoria di Jessica Morlacchi

Helena purtroppo ha perso al televoto. Se me l’aspettavo? Devo dire di no. Non pensavo, volevo così tanto vederla come prima finalista di questa edizione. Se lei ha sbagliato qualcosa? Il fatto è che lei è molto stanca e forse qualcosa non è piaciuto al pubblico. Lei ha sbagliato a dire qualcosa, ma sono cose che capitano quando sei stanca“.

