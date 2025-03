Grande Fratello, Shaila Gatta cancella tutte le foto con Lorenzo Spolverato: "amore tossico, lui l’avrebbe manipolata"

News VIP

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: il silenzio, la crisi e la possibile rottura in diretta durante la finalissima del Grande Fratello.

L’ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, continua a mantenere un silenzio che suona sempre più sospetto. Le voci di una rottura imminente con Lorenzo Spolverato si fanno insistenti, ma lei non si affretta a smentirle. Al contrario, i suoi recenti movimenti sui social e una strana richiesta al GF non fanno che alimentare il mistero su cosa stia realmente accadendo tra i due.

Grande Fratello, I rumor sulla finale: Shaila pronta a lasciare Lorenzo ?

Nelle ultime ore, la Gatta pare fatto una richiesta singolare alla produzione: riavere tre t-shirt che aveva lasciato nella Casa e il suo profumo. Se la prima richiesta può sembrare innocua, la seconda ha scosso profondamente Lorenzo. Il giovane, che ancora spera in un futuro con Shaila, si è chiesto il motivo di tanta urgenza nel riavere la fragranza che, fino a pochi giorni fa, sembrava legata ai loro momenti più dolci. Un gesto simbolico? Un segnale di chiusura definitiva?

La giornalista Grazia Sambruna ha lanciato un’indiscrezione bomba: secondo le sue fonti, Shaila potrebbe decidere di chiudere pubblicamente la relazione con Lorenzo durante la finale, in onda lunedì 31 marzo prossimo.

“Mi giungono voci su cosa avrebbe intenzione di dire a Lorenzo lunedì. Attualmente sarebbe previsto un blocco in cui Shaila avrà un confronto con lui per dirgli che tra loro è finita, che è stato un ‘amore tossico’ e che lui l’avrebbe manipolata, danneggiandola nel gioco a suo vantaggio.”

Una chiusura netta, dunque, che metterebbe la parola fine a una relazione fatta di continui alti e bassi. I due si sono lasciati e ripresi più volte durante il percorso nel reality, ma l’ultima rottura sembrava essere definitiva. Se da un lato Lorenzo sembra ancora sperare in un futuro con Shaila, dall’altro emergono dichiarazioni che confermerebbero il contrario. Un amico della ballerina napoletana ha dichiarato che lei non sa “come toglierselo di torno”, mentre la nota esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato che Shaila sarebbe in preda ai ripensamenti e in piena crisi.

Al di là delle indiscrezioni, ci sono alcuni elementi concreti che suggeriscono un drastico cambiamento di rotta da parte di Shaila. La ballerina ha eliminato dal suo profilo Instagram tutti i post che la ritraevano insieme a Lorenzo, mandando in tilt le fan della coppia. Come se non bastasse, ha pubblicato una storia con l’emoji di un cuore spezzato, un segnale inequivocabile che rafforza le ipotesi di una rottura imminente.

