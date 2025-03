Grande Fratello, la sfuriata e il monologo di Lorenzo Spolverato: ecco cosa è successo nella notte

News VIP

Il finalista Lorenzo Spolverato sbotta contro gli autori del Grande Fratello e poi fa un monologo nel giardino della Casa: "Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro".

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 31 marzo 2025, su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata della stagione del Grande Fratello. Sei i concorrenti in corsa per la vittoria finale: Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Chi vincerà?

Lorenzo Spolverato sbotta nella notte al Gf

A poche ore dalla finale del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, Lorenzo Spolverato si è lasciato andare a una sfuriata. Tutto è iniziato quando nella Casa è partita una canzone a lui sgradita. Come riportato da molti utenti sui social, il concorrente più discusso dell'edizione sarebbe uscito per un attimo dalla porta rossa, in segno di protesta, per poi rientrare e prendersela con gli autori: "Cambiate playlist o abbassate la musica, altrimenti riesco dalla porta eh".

Ma non è finita qua! Come riportato da Biccy, Spolverato, durante la notte, è uscito in giardino e ha cominciato a recitare il suo ultimo monologo della stagione. Monologo in cui non ha risparmiato qualche frecciata anche agli autori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Leggi anche Scintille tra Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti al Gf

Sono stato messo a dura prova, ma tutto mi è servito e sono andato avanti anche qui dentro. Ringrazio tutte quelle persone che mi hanno provocato, quelle che hanno cercato di mettermi il bastone fra le ruote, quelli che hanno cercato di screditarmi. E poi ringrazio quelli che hanno cercato di farmi usare magari dei toni più o meno cattivelli a seconda del percorso. Io credo di sapere bene chi sono, sicuramente mi sono messo in discussione dall’inizio, e queste persone qua mi hanno aiutato a far uscire il meglio o il peggio di me [...] sono sempre stato vero e questa cosa ovviamente mi rende grato. Quindi grazie anche a tutti loro.

Shaila pronta a lasciare Lorenzo in diretta al Gf

Lorenzo Spolverato è stato tra i protagonisti indiscussi di questa lunga edizione del Grande Fratello. Il concorrente milanese si è sempre messo in discussione, ha creato e partecipato a ogni dinamica della Casa. La puntata di stasera, però, sarà davvero tosta per lui. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Shaila Gatta sarebbe decisa a lasciarlo in diretta. Come reagirà il finalista che, al contrario, nella Casa non fa altro che parlare della sua fidanzata?

Per chi non lo sapesse, Shaila ha rimosso tutte le foto con Spolverato che erano presenti sul suo profilo Instagram e pubblicato una storia con l’emoticon di un cuore fasciato. Un gesto che sembrerebbe confermare il suo stato d'animo e quanto circola sui suoi dubbi dopo l'addio al reality show condotto da Alfonso Signorini.

La finalissima, quindi, potrebbe rappresentare il palcoscenico di un confronto decisivo tra Shaila e Lorenzo ! L'appuntamento con il Gf è per stasera, lunedì 31 marzo 2025, in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono al televoto per l'ultimo posto da finalista. Chi avrà la meglio?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.