Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO)

Il gieffino Mattia Scudieri si sbilancia su Donatella Mercoledisanto e ammette di non riuscire a instaurare un rapporto sincero con lei nella Casa del Grande Fratello.

Donatella Mercoledisanto è una delle protagoniste più chiacchierate e apprezzate della 19esima edizione del Grande Fratello. A commentare il suo comportamento nella Casa ci ha pensato Mattia Scudieri che, parlando con gli altri concorrenti, ha ammesso di non riuscire a creare un legame con lei.

Mattia Scudieri critica Donatella Mercoledisanto

Nelle ultime ore, nella Casa del Grande Fratello è arrivato un altro colpo di scena. Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente il gioco per motivi personali. Un'uscita di scena inaspettata che ha spiazzato tutto il pubblico di Canale 5 e che è stata commentata sui social anche dalla conduttrice Simona Ventura: "Forza Donatella".

Nell'attesa di saperne di più, Donatella è finita nel mirino di Mattia Scudieri. Parlando con gli altri concorrenti del popolare reality show, il giovane siciliano ha deciso di rompere il silenzio e rivelare di non riuscire a instaurare un rapporto vero e sincero con la simpatica pugliese. Non solo. Secondo lui, il peso della donna nella Casa viene più dai fornelli che dai legami con gli altri.

Donatella al centro delle critiche nella Casa del Gf

Mattia Scudieri ha deciso di vuotare il sacco nella Casa del Grande Fratello e rivelare il suo pensiero su Donatella Mercoledisanto. Per il giovane siciliano, la simpatica concorrente pugliese della 19esima edizione del reality show condotto da Simona Ventura non è una persona importante e nemmeno troppo divertente, non partecipa a tutte le dinamiche del gioco e non scherza con lui. Motivo per cui ha spiegato di non essere riuscito a instaurare un rapporto sincero con lei.

Parole che hanno provocato la reazione di Jonas Pepe, che ha provato a chiarire la sua posizione nei confronti della donna. Secondo lui, ha un ruolo importante nella Casa perché si occupa della cucina: "Con noi maschi, si lascia aiutare di meno...si comporta così per rispetto della famiglia". "Va bene...ma siamo in un gioco" ha aggiunto Mattia, che ha rivelato di non apprezzare i modi di Donatella, che molto spesso si rivolge con toni da bacchettona.

La distanza tra Mattia e Donatella sembra ormai evidente. I due concorrenti riusciranno a trovare un punto d'incontro e instaurare un rapporto nella Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda il prossimo lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5.

