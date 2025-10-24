TGCom24
Grande Fratello, Donatella ha lasciato momentaneamente la Casa: la reazione di Simona Ventura

Eleonora Gasparini

La concorrente Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali. Sui social arriva anche il sostegno della conduttrice Simona Ventura.

Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Ad annunciarlo è stata la produzione del popolare reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura che, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui social, ha informato i telespettatori della situazione.

Donatella Mercoledisanto lascia la Casa del Gf: l'annuncio ufficiale

Fervono i preparativi per la nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano di dover lasciare definitivamente il gioco, ci sono l'ex pugile Matteo Azzali, Rasha Younes e Benedetta Stocchi.

Nell'attesa di scoprire il nome del prossimo eliminato, nella Casa è arrivato un altro colpo di scena. La simpatica concorrente pugliese Donatella Mercoledisanto ha abbandonato momentaneamente il popolare reality show condotto da Simona Ventura per motivi personali. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dalla pagina social del programma: "Donatella Mercoledisanto ha lasciato momentaneamente la Casa di Grande Fratello per motivi personali".

Simona Ventura commenta l'uscita temporanea di Donatella dalla Casa del Gf

Donatella Mercoledisanto è una delle protagoniste più apprezzate del nuovo Grande Fratello di Simona Ventura. Casalinga, 46 anni, di Bari, è un vulcano di energia. La sua vita non è stata per niente semplice: ha una storia molto particolare alle spalle che racconterà durante la sua avventura nel reality show. La sua famiglia è il suo punto fermo e la sua forza.

La sua uscita di scena momentanea, quindi, ha spiazzato tutti. La simpatica gieffina pugliese rientrerà presto nella Casa per continuare il suo percorso televisivo? Al momento non si hanno ulteriori dettagli sulla sua scelta di lasciare il gioco, ma non è passato inosservato il gesto sui social di Simona Ventura. La conduttrice ha infatti ricondiviso il post con cui veniva data la notizia al pubblico e commentato con un "Forza Donatella".

Un messaggio che lascia pensare possa trattarsi di un problema di salute o magari di famiglia. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del popolare reality show, che andrà in onda il prossimo lunedì 27 ottobre 2025 alle 21.40 circa su Canale 5.

