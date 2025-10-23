TGCom24
Home | VIP | News | Grande Fratello | Grande Fratello, Omer Elomari si sbilancia su Rasha Younes: "Non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me"
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Omer Elomari si sbilancia su Rasha Younes: "Non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me"

Eleonora Gasparini

Omer Elomari ha rotto il silenzio nella Casa del Grande Fratello e svelato il suo pensiero su Rasha Younes: ecco cosa ha rivelato il concorrente siriano all'amico Domenico D'Alterio.

Grande Fratello, Omer Elomari si sbilancia su Rasha Younes: "Non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me"

Omer Elomari e Rasha Younes continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per il loro avvicinamento nella Casa del Grande Fratello. A far luce sulla situazione ci ha pensato il concorrente siriano che, parlando con Domenico D'Alterio, ha svelato i motivi che lo trattengono dal fare un passo avanti verso la ragazza.

Omer e Domenico a confronto su Rasha

Lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Tre i concorrenti al televoto, e che rischiano quindi di dover abbandonare definitivamente il popolare reality show condotto da Simona Ventura: Matteo Azzali, Benedetta Stocchi e Rasha Younes.

Proprio Rasha è tra le concorrenti più chiacchierate e seguite per il legame speciale nato con Omer. Legame che continua a suscitare curiosità sia fuori che dentro la Casa più spiata d'Italia. Tra tutti, Domenico D'Alterio ha deciso di affrontare l'argomento con il concorrente siriano per scoprire qualcosa in più sulle loro intenzioni.

I sentimenti di Omer per Rasha

Omer Elomari ha deciso di vuotare il sacco e svelare il suo reale pensiero su Rasha Younes. Parlando con il suo amico Domenico D'Alterio, che non ha perso occasione di fare qualche domanda per capire meglio il comportamento di lei, il concorrente siriano della 19esima edizione del Grande Fratello ha confessato di ritenere la ragazza molto bella, ma di sentirla ancora piuttosto distante: "È una bellissima ragazza, ma è molto chiusa. Viene a cercarmi sempre, ma da lontano. Anche io metto la distanza. Quando metti un blocco, io non lo scavalco. Lei è abituata ad avere tanta attenzioni".

Omer ha quindi rivelato di non essersi ancora sbilanciato nei confronti di Rasha perché, almeno al momento, non è sicuro di voler andare oltre. Convinto che tra di loro ci sia una forte intesa lo, Domenico lo ha incoraggiato a provarci: "Se a te piace realmente, buttati. Sono del parere che il primo passo se non lo farai tu, lei non lo farà mai. Visto che lei ha una barriera nei tuoi confronti, scavalcala questa barriera".

Leggi anche L'ex di Francesco Rana lo smaschera sui social

Parole che hanno fatto riflettere Omer. Dopo aver ascoltato attentamente i consigli dell'amico, il concorrente siriano ha confessato: "Ci sono delle cose che non mi piacciono e per quello mi freno. Io non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me". Come evolverà il loro rapporto nella Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì sera su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Grande Fratello
Grande Fratello
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Martina De De Ioannon, niente GF Vip, niente Verissimo: smentite tutte le voci
news VIP Uomini e Donne, Martina De De Ioannon, niente GF Vip, niente Verissimo: smentite tutte le voci
Un Posto al Sole Anticipazioni 24 ottobre 2025: Roberto ai domiciliari ma le belle notizie durano poco. Ecco cosa succede
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 24 ottobre 2025: Roberto ai domiciliari ma le belle notizie durano poco. Ecco cosa succede
Manuela Arcuri: Il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco è giunto al capolinea? L'indiscrezione
news VIP Manuela Arcuri: Il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco è giunto al capolinea? L'indiscrezione
Io Canto Family, stasera su Canale 5, la finalissima
anticipazioni TV Io Canto Family, stasera su Canale 5, la finalissima
Grande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena
news VIP Grande Fratello, Francesco Rana parla della sua ex: la replica social di Sabrina è un fiume in piena
Belve: Francesca Fagnani intervisterà la tiktoker Rita De Crescenzo. L'indiscrezione
news VIP Belve: Francesca Fagnani intervisterà la tiktoker Rita De Crescenzo. L'indiscrezione
Grande Fratello Vip Anticipazioni: nel cast anche Massimo Lovati?
news VIP Grande Fratello Vip Anticipazioni: nel cast anche Massimo Lovati?
Sanremo 2026, Tiziano Ferro sarà tra i Big? Arriva la risposta del cantante
news VIP Sanremo 2026, Tiziano Ferro sarà tra i Big? Arriva la risposta del cantante
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV