Grande Fratello, Omer Elomari si sbilancia su Rasha Younes: "Non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me"

Omer Elomari ha rotto il silenzio nella Casa del Grande Fratello e svelato il suo pensiero su Rasha Younes: ecco cosa ha rivelato il concorrente siriano all'amico Domenico D'Alterio.

Omer Elomari e Rasha Younes continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per il loro avvicinamento nella Casa del Grande Fratello. A far luce sulla situazione ci ha pensato il concorrente siriano che, parlando con Domenico D'Alterio, ha svelato i motivi che lo trattengono dal fare un passo avanti verso la ragazza.

Omer e Domenico a confronto su Rasha

Lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Tre i concorrenti al televoto, e che rischiano quindi di dover abbandonare definitivamente il popolare reality show condotto da Simona Ventura: Matteo Azzali, Benedetta Stocchi e Rasha Younes.

Proprio Rasha è tra le concorrenti più chiacchierate e seguite per il legame speciale nato con Omer. Legame che continua a suscitare curiosità sia fuori che dentro la Casa più spiata d'Italia. Tra tutti, Domenico D'Alterio ha deciso di affrontare l'argomento con il concorrente siriano per scoprire qualcosa in più sulle loro intenzioni.

I sentimenti di Omer per Rasha

Omer Elomari ha deciso di vuotare il sacco e svelare il suo reale pensiero su Rasha Younes. Parlando con il suo amico Domenico D'Alterio, che non ha perso occasione di fare qualche domanda per capire meglio il comportamento di lei, il concorrente siriano della 19esima edizione del Grande Fratello ha confessato di ritenere la ragazza molto bella, ma di sentirla ancora piuttosto distante: "È una bellissima ragazza, ma è molto chiusa. Viene a cercarmi sempre, ma da lontano. Anche io metto la distanza. Quando metti un blocco, io non lo scavalco. Lei è abituata ad avere tanta attenzioni".

Omer ha quindi rivelato di non essersi ancora sbilanciato nei confronti di Rasha perché, almeno al momento, non è sicuro di voler andare oltre. Convinto che tra di loro ci sia una forte intesa lo, Domenico lo ha incoraggiato a provarci: "Se a te piace realmente, buttati. Sono del parere che il primo passo se non lo farai tu, lei non lo farà mai. Visto che lei ha una barriera nei tuoi confronti, scavalcala questa barriera".

Parole che hanno fatto riflettere Omer. Dopo aver ascoltato attentamente i consigli dell'amico, il concorrente siriano ha confessato: "Ci sono delle cose che non mi piacciono e per quello mi freno. Io non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me". Come evolverà il loro rapporto nella Casa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì sera su Canale 5.

