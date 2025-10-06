TGCom24
Grande Fratello: DIRETTA della seconda puntata di lunedì 6 ottobre

Maria Castaldo

Questa sera, lunedì 6 ottobre, torna in onda su Canale5 una nuova puntata del Grande Fratello: seguite con noi la diretta della seconda puntata!

Grande Fratello: DIRETTA della seconda puntata di lunedì 6 ottobre

Torna in onda questa sera, lunedì 6 ottobre, su Canale 5 il Grande Fratello con una nuova puntata. Simona Ventura è pronta a trasportare il pubblico nelle dinamiche della Casa nel corso di questa seconda puntata. Seguite con noi la diretta del secondo appuntamento del GF, per scoprire quali emozioni ci riserverà questa sera il reality show prodotto da Endemol Shine Italy!

LIVE

  • Simona Ventura riepiloga la prima settimana dei gieffini e anticipa 5 nuovi concorrenti!

    Simona Ventura torna in studio vestita di bianco e carica di energia, pronta a iniziare l'avventura della seconda puntata del GF! La conduttrice anticipa l'arrivo di ben 5 concorrenti e numerosi "tiri barbini" da parte della produzione e riepiloga la prima settimana dei concorrenti nella Casa. Non solo risate e cuscinate, ma si sono verificate anche le prime tensioni tra i gieffini!

  • Torna la diretta del GF: preparatevi a seguirla con noi!

    Bentornati alla seconda diretta di questa edizione del Grande Fratello. Seguiremo la puntata su Canale5 minuto per minuto e ve la racconteremo in diretta! Questa sera la seconda puntata del GF promette tante interessanti sorprese: Simona Ventura approfondirà il legame tra Francesca e il figlio Simone, ma sarà anche la volta di Anita di raccontare il suo percorso di vita, tra tatuaggi e tanta dolcezza. Infine, non dimentichiamo che nella Casa faranno il loro ingresso nuovi gieffini, pronti a sconvolgere gli equilibri che sono nati in questi primi giorni di convivenza. E, immancabili, arriveranno le prime nomination che metteranno in luce tensioni e strategie!

Guida TV