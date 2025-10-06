Grande Fratello: DIRETTA della seconda puntata di lunedì 6 ottobre

Simona Ventura torna in studio vestita di bianco e carica di energia, pronta a iniziare l'avventura della seconda puntata del GF! La conduttrice anticipa l'arrivo di ben 5 concorrenti e numerosi "tiri barbini" da parte della produzione e riepiloga la prima settimana dei concorrenti nella Casa. Non solo risate e cuscinate, ma si sono verificate anche le prime tensioni tra i gieffini!

Torna la diretta del GF: preparatevi a seguirla con noi!

Bentornati alla seconda diretta di questa edizione del Grande Fratello. Seguiremo la puntata su Canale5 minuto per minuto e ve la racconteremo in diretta! Questa sera la seconda puntata del GF promette tante interessanti sorprese: Simona Ventura approfondirà il legame tra Francesca e il figlio Simone, ma sarà anche la volta di Anita di raccontare il suo percorso di vita, tra tatuaggi e tanta dolcezza. Infine, non dimentichiamo che nella Casa faranno il loro ingresso nuovi gieffini, pronti a sconvolgere gli equilibri che sono nati in questi primi giorni di convivenza. E, immancabili, arriveranno le prime nomination che metteranno in luce tensioni e strategie!