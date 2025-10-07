Grande Fratello, pagelle puntata dell'8 ottobre: Giulio 4, Ventura 9, Giulia 5, Grazia Kendi 9

News VIP

Ecco cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello

Lunedì 6 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. Anche questa volta, il programma ha regalato momenti di tensione, prime alleanze e inevitabili contrasti tra i "casalinghi e casalinghe" che popolano la Casa.

Grande Fratello, la seconda puntata: gli immuni e cinque nuovi concorrenti

Nonostante l’atmosfera già accesa, nessun concorrente è stato eliminato durante la diretta di ieri sera. Tuttavia, il gioco ha iniziato a delinearsi grazie alle prime nomination, che hanno già messo in luce le simpatie e le antipatie tra gli inquilini. Il pubblico ha espresso le proprie preferenze premiando i primi tre preferiti dell'edizione. I più votati – e dunque immuni per la settimana – sono risultati. Domenico D’Alterio, Anita Mazzotta e Donatella Mercoledisanto

Al termine della puntata, la conduttrice ha aperto le prime nomination ufficiali della stagione. I concorrenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti – e che quindi finiscono al televoto – sono Giulio, Matteo e Omer. Saranno loro a giocarsi la permanenza nella Casa nel prossimo appuntamento.

La serata ha riservato anche un colpo di scena: cinque nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa, pronti a mettersi alla prova in un contesto già pieno di dinamiche e tensioni. Si tratta di: Mattia Scudieri, Rasha Younes, Flaminia Romoli, Ivana Castorina e Omar “Bena” Benabdallah.

I nuovi arrivati inizieranno la loro avventura nel temuto Tugurio, dove li attendono prove impegnative e una convivenza tutt’altro che semplice. Un banco di prova che metterà alla luce caratteri e strategie, destinati a scuotere gli equilibri già fragili della Casa.

Grande Fratello: le pagelle della puntata di lunedì 6 ottobre

Giulio, voto 4

Ha lo spirito del conquistatore, ma il fascino di un corso di animazione obbligatorio. In una settimana è riuscito nell’impresa di far infuriare quasi tutte le donne della Casa e di finire al televoto. Anita lo guarda come si guarda un insetto sul muro, mentre Benedetta lo smaschera subito: "Temevo lo facesse per visibilità". Risultato? La love story più breve dell’anno e tutti lo definiscono già "paragnaus", dopo appena sette giorni.

Simona Ventura, voto 9

Seconda puntata e seconda conferma: Simona Ventura si muove sul palco del Grande Fratello con l’eleganza e l’autorevolezza di chi conosce il mestiere. Archiviata l’emozione del debutto, mostra una conduzione fluida, empatica ma sempre saldamente al comando. La sua sensibilità emerge nei momenti più delicati, come nel dialogo con Grazia Kendi, dove è riuscita a trattare con rispetto e profondità un tema difficile, o nell’ascolto sincero di Francesca, commossa nel racconto della sua vita dopo la separazione. Simona è riuscita a essere forte e materna allo stesso tempo: una conduttrice che non impone, ma guida. Impeccabile con il dramma di Grazia e con le resistenze di Matteo.

Giulia, voto 5

Emotiva, sì, ma con memoria corta. Si indigna se qualcuno la punge (vedi Grazia che la chiama “miracolata”), salvo poi scivolare lei stessa su frasi infelici durante la settimana. Predica empatia, ma spesso parla senza pensarci troppo. Risultato: l’immagine da brava ragazza comincia a scricchiolare.

Grazia Kendi, voto 9

Portare una storia di dolore personale in un reality non è mai semplice, ma Grazia lo fa con una forza disarmante. Durante la puntata, Simona Ventura la ascolta con delicatezza, consapevole della complessità del tema, e la invita a non soffocare la rabbia ma a trasformarla in consapevolezza. Grazia, tra lacrime e sincerità, mostra una parte autentica e vulnerabile di sé. È una donna che non recita, ma vive. La sua capacità di mettersi a nudo la rende uno dei volti più veri e intensi di questa edizione.

Matteo, voto 4, 5

La sua prima settimana nella Casa è stata tutt’altro che tranquilla: notti insonni, mal di testa e una convivenza complicata con i coinquilini più giovani, colpevoli – a suo dire – di trasformare il salotto in un villaggio turistico. Stanco dei continui schiamazzi, Azzali ha minacciato di lasciare il gioco, Di fronte a Simona Ventura, Matteo ha cercato di giustificarsi dichiarando di essere entrato “per dare l’esempio” e raccontare una storia che potesse “ispirare i ragazzi”. Il problema? L'atteggiamento del pugile risulta inevitabilmente forzato, in cerca di simpatie e consensi da parte del pubblico.

Autori, voto 8

L'idea di abbandonare le sorprese ai concorrenti di parenti, amici, ex e quant'altro è apprezzabile. In passato, fortemente voluti da Alfonso Signorini rallentavano la narrazione in cerca disperatamente di dare quel volto umano ai concorrenti, spesso dopo a deprecabili comportamenti. In questa edizione ci si concentra solo sui concorrenti e finalmente possiamo ricordarci di quelle storiche di cui si apprezzavano molti più aspetti. Interessante anche l'idea di sottoporli a prove che possano aumentare o decurtare il budget, costringendoli a delle scelte, ben lontane dalle prove per la spesa che spesso risultavano ibride e senza senso.

