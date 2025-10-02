Grande Fratello, Simone sull'avvicinamento tra Benedetta e Giulio: "Lui così rischia" (VIDEO)

News VIP

L'avvicinamento nella Casa del Grande Fratello tra Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto non sembra convincere Simone De Bianchi, che si è confrontato con Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Nella Casa del Grande Fratello i gieffini Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto sono diventati inseparabili. La loro vicinanza inaspettata, soprattutto per le tempistiche, non ha però convinto diversi concorrenti, che non hanno risparmiato critiche alla "coppia".

Giulio e Benedetta sempre più vicini: la reazione di Simone

Lunedì 29 settembre 2025 è partita ufficialmente la 19esima edizione del Grande Fratello. Dodici i concorrenti che hanno varcato la famosa porta rossa e sono pronti a farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico di Canale 5: Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

A pochi giorni dalla prima puntata sarebbe già nato il primo flirt di questa edizione. I protagonisti? Giulio e Benedetta che, tra risate baci e abbracci, sembrano essere diventati inseparabili. L'avvicinamento tra i due concorrenti non è passato inosservato agli altri inquilini che li hanno accusati di aver messo in atto una strategia per ottenere maggior visibilità. Sarà davvero così? Tra tutti, Simone sembra avere le idee abbastanza chiare.

I dubbi di Simone su Giulio e Benedetta

Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto sono finiti al centro dell'attenzione sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. Il motivo? Il loro avvicinamento che non sembra aver convinto tutti, anzi. Dopo Jonas Pepe, che ha condiviso le sue prime impressioni sui due ragazzi ammettendo di essere infastidito da alcuni atteggiamenti, anche Simone De Bianchi si è sbilanciato non nascondendo i suoi dubbi.

Domenico divide il letto con Giulio, ma pare che il suo coinquilino stia dormendo con Benedetta. Confrontandosi con Simone e Giulia, il concorrente campano ha raccontato: "L'ha fatta grossa (ride ndr), lei si è venuta a mettere nel mio letto senza dire nulla...e ride sempre". Il giovane gieffino romano crede che questo rapporto possa costare molto al medico, l'unico che non può ottenere l'immunità alle Nomination: "Giulio rischia, secondo me rischia anche di perdere un'amica, poteva andarci più piano".

Leggi anche Matteo Azzali viene smascherato dalla sua ex fidanzata sui social

Ma la domanda che tutti ora si pongono è: fra Giulio e Benedetta c'è attrazione reale o la loro è solo una strategia per andare avanti nel gioco? Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show condotto da Simona Ventura, che andrà in onda lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.