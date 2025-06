Grande Fratello, Chiara Cainelli vuota il sacco e svela tutta la verità sull'amicizia finita con Zeudi Di Palma

News VIP

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Chiara Cainelli, ha deciso di fare una diretta social e raccontare come stanno realmente le cose tra lei e Zeudi Di Palma: "Ora parlo io!".

L'amicizia nata nella Casa del Grande Fratello tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è ormai un lontano ricordo. A svelare la verità ci ha pensato la fidanzata di Alfonso D'Apice che, in una diretta sui social, ha raccontato cosa è successo tra lei e la giovane Miss subito subito dopo la fine del popolare reality show di Canale 5.

La verità di Chiara Cainelli sul rapporto con Zeudi Di Palma

È ufficiale! L'amicizia tra Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è giunta al capolinea. Le due giovani concorrenti avevano instaurato una bellissima amicizia nella Casa del Grande Fratello che sembrava destinata a durare anche lontano dalle telecamere. Una volta finito il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, però, qualcosa è cambiato. A rompere il silenzio e raccontare come stanno realmente le cose ci ha pensato l'ex concorrente trentina tramite una diretta sui social:

Zeudi era una mia amica e non si è dimostrata tale. Ci ho sofferto abbastanza. Sono sempre stata in silenzio, ma ora parlo. Non voglio metterla in cattiva luce, ma le cose stanno così. Ci siamo viste una sola volta e siamo andate a fare aperitivo con Alfonso. E da lì non l’ho mai più vista. L’ho sentita, le ho chiesto più volte di vederci, ma non ha mai accettato. Avevo capito ci fosse delle cose che non andassero, così le ho chiesto spiegazioni. Non c’è mai stato nessun impedimento per la nostra amicizia perché le chiedevo di vederci sempre da sole, ho fatto tutto per mantenere questa amicizia.

Stando alle parole di Chiara, quindi, il punto di rottura sarebbe arrivato per volere di Zeudi. Non solo. La finalista dell'ultima edizione del Gf ha continuato svelando un retroscena inaspettato. La ragazza ha raccontato che, mentre ancora si trovava nella Casa più spiata d'Italia, qualcuno vicino alla modella campana avrebbe chiesto ad Alfonso D'Apice di smentire il bacio con la Di Palma:

Lei non mi ha più risposto, mi ha detto che secondo lei ero più interessata agli eventi, quando io ne avevo fatto solo uno. E solo perché dovevo lavorare. Al mio compleanno non è potuta venire perché aveva un lavoro ed io ero contentissima per lei! Le ho scritto vari messaggi per chiarire e vederci, ma non ho mai ricevuto risposta. Ci sono rimasta male. Lei ha addirittura tolto il segui ad Alfonso su Instagram, ma sono sincera, non so perché. So però che qualcuno che le è vicino ha scritto ad Alfonso, quando ero ancora dentro la Casa, per chiedergli di smentire il bacio che c’era stato con Zeudi. Oggi quei messaggi sono stati cancellati, ma io ho ovviamente tutti gli screenshot.

Helena e Javier in crisi?

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma non sono le uniche concorrenti della passata edizione del Grande Fratello a essere finite al centro dell'attenzione mediatica. Anche Helena Prestes e Javier Martinez, infatti, sono tornati al centro del gossip per alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex fidanzato di lei. Stanco dei rumors e critiche, Carlo Motta ha infatti deciso di intervenire sui social e svelare la verità sul suo rapporto con la modella brasiliana:

Mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello, abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre, è assolutamente falso che io abbia mandato dei fiori.

Dichiarazioni che avrebbe scombussolato l'amatissima coppia nata nella Casa del Gf. Stando alle indiscrezioni, Martinez non avrebbe per niente gradito l'intervento dell'ex della Prestes nella sua storia d'amore. Cosa succederà ora? I diretti interessati decideranno di rompere il silenzio e informare i loro fan di quello che sta succedendo?

