Grande Fratello, due ex gieffini dell'ultima edizione in lizza per ricoprire il ruolo di opinionista: le ultime indiscrezioni

In vista della prossima edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su Anna Pettinelli e due ex discussi concorrenti del reality show di Canale 5.

Fervono i preparativi per la nuova e attesissima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda a settembre su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, il conduttore Alfonso Signorini dovrebbe essere affiancato da due nuovi opinionisti che prenderanno il posto di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

Clamorosa indiscrezione sui nuovi opinionisti del Gf

Il Grande Fratello è pronto a tornare con un'edizione davvero sorprendente, che partirà a settembre 2025 e potrebbe prolungarsi fino all’estate. Confermatissimo, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, Alfonso Signorini. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la produzione del reality show avrebbe deciso di non confermare le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici (che sarebbe stata corteggiata per condurre Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino). Ancora in forse invece la presenza di Rebecca Staffelli.

Ma se l’uscita di scena di entrambe dovesse essere confermata, chi prenderà il loro posto in studio? Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Deianira Marzano, dopo aver trascorso il weekend a Capri per il Vip Champion in compagnia di Anna Pettinelli e alcuni ex concorrenti, Signorini starebbe pensando di arruolare la speaker radiofonica e un ex concorrente dell'ultima stagione del reality show. Secondo l'esperta di gossip, i nomi da valutare sarebbero quelli di Javier Martinez e Lorenzo Spolverato:

Quest'anno, come opinionista al Grande Fratello, stanno valutando di inserire un ex concorrente del programma. La scelta è tra due giovani (uomini) che sono stati protagonisti indiscussi di una edizione. L'idea di mettere la Pettinelli insieme a Javier o Lorenzo è nata durante il Champion Vip. Ovviamente, i ragazzi non sanno nulla. Chi sceglieranno tra i due?

Rivali nella casa e amatissimi entrambi dal pubblico, gli autori del Gf potrebbero davvero puntare su uno dei due ex gieffini per il ruolo di opinionista come è già successo in passato con Beatrice Luzzi. Per quanto riguarda invece la Pettinelli, non è professionalmente libera: lavora come speaker radiofonica a RDS e da ormai diversi anni è nel cast di Amici come professoressa di canto. Anna deciderà di lasciare la cattedra della scuola più amata d'Italia per sedersi sulla famosa poltrona rossa di Canale 5?

Le novità della nuova edizione del Gf

Cresce l'attesa per la prossima edizione del Grande Fratello, che sarà un vero e proprio reboot per celebrare i 25 anni di programma. Tante le novità e i cambiamenti a partire dalla durata che sarà più lunga del solito. Non registrando più gli ascolti di un tempo, questa scelta garantisce un seguito costante e fidelizzato. Non mancherà il coinvolgimento attivo del pubblico tra televoti e varie dinamiche social.

La Casa del Gf, inoltre, subirà un restyling completo. Per quanto riguarda il cast, dovrebbe essere formato da persone "nip" e "vip", con il ritorno di ex concorrenti che hanno fatto la storia del reality show di Canale 5. Tra i nomi trapelati, spunta quello di Benedicta Boccoli, reduce dalla breve esperienza a The Couple - Una vittoria per due. Per saperne di più non ci resta che attendere nuove indiscrezioni e anticipazioni sulla prossima edizione della trasmissione.

