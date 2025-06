Grande Fratello, ritorno di fiamma tra Helena Prestes e il suo ex fidanzato? Carlo Motta svela la verità sui social

News VIP

Carlo Motta rompe il silenzio sui social e chiarisce il suo rapporto con Helena Prestes, felicemente fidanzata con Javier Martinez: "Ci siamo visti per fare kite dopo la fine del Grande Fratello, abbiamo un buon rapporto".

Ritorno di fiamma tra Helena Prestes e il suo ex Carlo Motta? A far luce sulla situazione è stato proprio il modello che, infastidito dalle continue critiche e offese, ha deciso di rompere il silenzio sui social e raccontare come stanno realmente le cose tra lui e la finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Carlo Motta svela la verità sul rapporto con Helena Prestes

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Javier Martinez prosegue a gonfie vele. Da quando hanno lasciato la Casa più famosa d'Italia, i due ex gieffini sono diventati inseparabili come dimostrano anche le foto e i video pubblicati sui social. Eppure, nelle ultime ore, il web è stato dominato dalla notizia secondo cui l'amatissima protagonista dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini si sarebbe rivista con l'ex fidanzato Carlo Motta.

Stando alle ultime indiscrezioni, Carlo avrebbe inviato dei fiori a Helena, che però lei avrebbe rimandato indietro per rispetto della sua relazione con Javier. Rumors che hanno costretto la modella brasiliana ad intervenire sui social per smentire tutto e chiarire la sua posizione: "In nome e rispetto alla famiglia di Carlo non ci sono problemi tra di noi. Lui è una persona brava e non merita essere in mezzo a vostri commenti. Dovete dissociare per rispetto". A farle eco è stato proprio Motta, che ha deciso di svelare la verità e confermare di averla rivista:

Leggi anche Due ex concorrenti dell'ultima edizione del Gf in lizza per ricoprire il ruolo di opinionista

A causa delle continue offese che ricevo nei commenti per non aver smentito certe voci sul fatto che mi frequento con Helena, mi vedo costretto a confermare che tali voci sono vere. Ci siamo visti in diverse occasioni per fare kite, dopo la fine del Grande Fratello, abbiamo un buon rapporto e non ho nulla contro la sua attuale relazione. Inoltre, è assolutamente falso che io abbia mandato dei fiori.

Helena e Javier sempre più innamorati dopo il Gf

Tra le tante coppie nate nella Casa del Grande Fratello, ce n’è una che sta facendo sognare i fan per la complicità e profondità dei sentimenti: è quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez. Intervistati dal settimanale Chi, appena tornati da una romantica vacanza in Egitto, i due protagonisti dell'ultima edizione del popolare reality show di Canale 5 hanno raccontato di stare benissimo insieme, al punto da immaginare seriamente una vita insieme.

Helana e Javier hanno parlato anche di matrimonio. Se la modella brasiliana ha spiegato di non aver ancora ricevuto una proposta ufficiale, il pallavolista argentino ha lasciato intendere che l’idea gli sta già girando in testa: "In realtà è una cosa che ogni tanto mi passa per la testa". Non solo. Javier ha raccontato di sentirsi ancora più sicuro dei propri sentimenti e di immaginare una famiglia con Helena.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.