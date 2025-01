Grande Fratello, cambia la messa in onda e salta il doppio appuntamento per il reality!

News VIP

Ancora un cambio di programmazione per il Grande Fratello: il reality, infatti, cambierà giorno di messa in onda e il doppio appuntamento previsto dalla prossima settimana salterà la prima settimana di gennaio.

Il Grande Fratello cambia ancora giorno della messa in onda e per la prima settimana di gennaio il pubblico dovrà dire addio al doppio appuntamento. Secondo le ultime news, infatti, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini sarà soggetto a un nuovo cambio di programmazione. Scopriamo, perciò, insieme quando andrà in onda la prossima puntata del GF!

GF, cambio di programmazione per il reality: salta il doppio appuntamento!

Dopo l'ultimo appuntamento del 2024, il Grande Fratello sarebbe dovuto tornare in onda nella serata di martedì, 7 gennaio, invece di lunedì 6 gennaio, giorno in cui si disputerà la finale di Supercoppa italiana.

"Nel 2025 il GF tornerà in onda eccezionalmente martedì 7 gennaio, poiché nel lunedì dell’Epifania su Canale 5 ci sarà la finale di Supercoppa Italiana" si legge sul sito di Davide Maggio. Tuttavia, a pochi giorni di distanza dalla prossima puntata del GF, arriva una nuova indiscrezione.

Stando a ciò che riporta, ancora una volta, Davide Maggio, il relaity show condotto da Alfonso Signorini non tornerà in onda come previsto il 7 gennaio, ma subirà un nuovo slittamento. La prossima puntata della trasmissione sarà trasmessa in diretta su Canale 5 nella serata di mercoledì, 8 gennaio. Questo nuovo spostamento è dovuto alla decisione di Mediaset di accompagnare il pubblico nel suo primo giorno dopo la fine delle vacanze di Natale con la messa in onda della miniserie spagnola Zorro, con protagonista l'attore Miguel Bernardeau.

GF, nuovo spostamento per la prossima settimana: ecco quando va in onda il reality!

Nuovo cambio di programmazione per il GF: la prossima puntata andrà in onda mercoledì 8 gennaio e non più martedì 7 gennaio, giorno in cui verrà trasmessa la serie Zorro.

Per la prima settimana di gennaio il reality show andrà incontro anche a un'altra novità. Inzialmente, infatti, il GF per le prime settimane del 2025 sarebbe andato in onda con un doppio appuntamento, ma sembra che non sarà così.

La prima settimana di gennaio, infatti, non vedrà nessun raddoppio per il reality show condotto da Alfonso Signorini. La seconda puntata era prevista per giovedì 9 gennaio, ma visto lo slittamento a mercoledì 8 gennaio è molto probabile che per la prossima settimana la messa in onda della trasmissione sarà quella consueta, con un solo appuntamento.

