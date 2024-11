Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la risatina contro Paolo Masella che è tornato a fare il macellaio

News VIP

La sarcastica reazione di Beatrice Luzzi nei confronti di Paolo Masella che è tornato a fare l'attività che faceva prima di entrare al Grande Fratello.

Si riaccendono gli animi per gli ex concorrenti della scorsa edizione del Grande Fratello. Tutto ha avuto inizio quando un utente su X (precedentemente noto come Twitter) ha riportato alcune parole pronunciate da Beatrice Luzzi, attuale opinionista dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, Beatrice replica con una risata ironica un commento su Paolo Masella che ha aperto una macelleria dopo la sua avventura nel reality

In passato, Beatrice, durante il suo percorso nel reality si era rivolta a Paolo Masella, il fidanzato di Letizia, con una frase che fece discutere: “torna a fare il macellaio”. Con l’apertura della nuova macelleria di Paolo a Roma, quella battuta è stata ripresa in tono scherzoso, riaccendendo antichi rancori. Quando il post ironico ha iniziato a circolare, Beatrice Luzzi non ha perso tempo e ha reagito con leggerezza, condividendo un’emoji che esprime risate. Il gesto poco carino della Luzzi ha suscitato un'accesa reazione da parte Letizia Petris. Quest’ultima non ha gradito per niente l’umorismo dell’ex concorrente del reality, prendendo le difese del suo compagno.

La reazione furiosa di Letizia Petris

Letizia ha deciso di intervenire con parole decise, sottolineando l’impegno e il duro lavoro che Paolo ha messo nel realizzare il sogno di aprire un’attività tutta sua, nonostante le difficoltà e le critiche. Ha espresso il suo disappunto per il modo in cui l'attenzione si concentri sempre sulle battute altrui piuttosto che sui successi concreti del suo fidanzato. Nel suo commento, Letizia ha scritto:

“Vorrei fare un applauso a tutti voi. Invece di fare i complimenti a un ragazzo che ha aperto un’attività da solo, preferite solo dar fiato alla bocca, incentivati dalle persone sbagliate. Bravi.”

Le parole di Letizia non sono passate inosservate, e la discussione è continuata, attirando ulteriori reazioni e commenti da parte dei follower. L’utente che aveva originato la questione con il post ironico ha cercato di chiarire le sue intenzioni, spiegando che non c'era nessuna volontà di offendere e che il tono era puramente scherzoso. Tuttavia, Letizia non si è lasciata convincere facilmente e ha lanciato un’altra frecciatina che ha ulteriormente infiammato la situazione. Con sarcasmo, ha replicato:

“Il tuo tweet era ironico certo, il resto no. Comunque sì, è vero, mi ero dimenticata che Beatrice è la bocca della verità, del futuro, del presente, del passato. Ma dai ragazzi! Per favore!”

Questa querelle non ha fatto altro che riaccendere le tensioni mai del tutto sopite tra le due donne. L'intera vicenda ha attirato l'attenzione del pubblico, con molti utenti che si sono schierati da una parte o dall’altra, riempiendo i social di commenti e opinioni contrastanti

