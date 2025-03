Grande Fratello, arriva un messaggio per Zeudi Di Palma: la redazione in difficoltà, ecco cosa è successo

News VIP

Nella casa del Grande Fratello arriva un messaggio non autorizzato per Zeudi Di Palma, e la redazione corre ai ripari. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Come tutti sanno, è possibile comunicare qualcosa ai concorrenti della casa del Grande Fratello grazie ai messaggi lanciati in area dagli aeri che sorvolano la casa, ma severamente vietato passare messaggi non autorizzato dalla redazione del reality show di Canale 5. E proprio gli autori sono dovuti correre ai riapri nelle ultime ore, quando è stato recapitata una dedica segreta a Zeudi Di Palma, ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma riceve un messaggio segreto

Nelle ultime ore, sopra la casa del Grande Fratello, sono volati in cielo alcuni aerei dedicati dai fan ai protagonisti del reality show di Canale 5, un momento molto atteso dai gieffini che si sentono sostenuti ma hanno anche un riscontro vero con il mondo esterno dopo mesi e mesi di reclusione forzata. Tommaso Franchi ha inviato un aereo a Mariavittoria Minghetti, che in questa settimana si è mostrata molto sconsolata a causa dell’eliminazione del suo fidanzato, soprattutto perché è avvenuta pochi giorni dopo un’importante discussione di coppia che ha messo in crisi la relazione. I messaggi in cielo sono, come abbiamo detto, sempre festeggiati dai concorrenti del Gf ma, soprattutto, sono autorizzati dalla redazione che fa di tutto per evitare che il gioco sia compromesso, e che i gieffini abbiano contatti con l’esterno che potrebbero inficiare il loro percorso.

Ma non sempre la sicurezza viene messa al primo posto e, in un momento di distrazione, qualcuno ha lanciato una palla all’interno del giardino della casa. Inizialmente Shaila Gatta e Mariavittoria hanno cercato di capire a chi fosse riferito, e hanno poi capito che si trattava di una dedica per Zeudi Di Palma. La Miss ha vissuto giorni intensi dopo aver discusso con Chiara Cainelli e l’ex Velina di Striscia la Notizia, trovandosi quasi sola e con il morale a terra, dato che con l’altro gruppo capeggiato da Helena Prestes ha chiuso da tempo proprio a causa delle tensioni con la modella brasiliana. Ma cosa c’era scritto nel messaggio segreto?

Grande Fratello, la redazione corre ai ripari!

Nel giardino del Grande Fratello è stato lanciato un pallone sul quale è scritta una dedica per Zeudi Di Palma, una delle grande protagoniste di questa edizione del reality show di Canale 5, con un fandom stratosferico che sta creando non poche polemiche. Avvicinandosi al pallone incriminato, la Miss ha letto la dedica e ha capito che si trattava di un messaggio per lei, scritto da una certa e misteriosa Valentina.

“Ma chi l’ha buttata sta roba qui? Grazie! C’è scritto “Zeudi sei rara, tranquilla che io ti ho capita, sei incredibile e speciale”. Ma chi è questa pazza? Adoro. Si è firmata Valentina. Non ci credo, follia, ma che bello che è. Grazie mille è cosa cosa molto carina”, riporta Biccy.

Insomma, Zeudi era al settimo cielo per questa dedica che le ha veramente sollevato il morale, a terra dopo essersi ritrovata isolata. Mentre nelle ultime ore Chiara si è scusata, la redazione ha capito che qualcosa non andava ed è prontamente intervenuta, sperando di salvare la situazione. I gieffini sono stati immediatamente invitati a lasciare tutti il giardino e barricarsi in casa, forse affinché fossero fatti controlli di sicurezza per essere certi che non vi fossero altri messaggi segreti. Certo non è la prima volta che succede una cosa del genere, ma ricordiamo che in passato c’era addirittura gente con i megafoni fuori dalla vecchia sede di Cinecittà, per offendere o elogiare i concorrenti.

